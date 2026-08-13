Autorizado el pago de dos ayudas de 5.500 euros para pymes y autónomos afectados por el incendio de Fermoselle

La Junta ha autorizado este jueves en un Consejo de Gobierno extraordinario el pago de las primeras ayudas por un importe individual de 5.500 euros destinadas a autónomos y pymes que han visto interrumpida su actividad en municipios afectados por el incendio forestal originado el 29 de julio en Fermoselle y los registrados en la provincia de Ávila. En concreto, dos de las 20 solicitudes presentadas para las que se ha autorizado el pago de la ayuda por un importe total de 110.000 euros, dos se corresponden con la provincia de Zamora y el resto con la de Ávila.

Estas ayudas están destinadas a reforzar la liquidez y solvencia de los autónomos y las empresas, con la intención de que puedan mantener su actividad y el empleo en la zona. El objetivo último es proteger el tejido productivo y contribuir a recuperar progresivamente la actividad económica en la zona.

Con estas subvenciones se compensa en un plazo muy breve de tiempo a las empresas que han sufrido daños directos por el fuego, lo que les impide desarrollar con normalidad su actividad económica, así como a aquellas que están teniendo un impacto negativo en su facturación debido a la disminución en la afluencia de turistas. Se trata de una medida de carácter no reembolsable y de concesión inmediata.

Otras medidas de apoyo

La Consejería de Economía y Hacienda ha impulsado otras medidas de apoyo a los afectados. Así, ha modificado las bases reguladoras de la línea de ayudas destinadas a la creación de empresas, gestionada por el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICECyL), de manera que las empresas que se constituyan en localidades afectadas por los incendios de 2026 podrán acceder al porcentaje máximo de ayudas, fijado en el 75 % sobre el coste subvencionable, frente al máximo establecido en el resto de los supuestos, del 50 %.

Además, para las empresas ya existentes se han modificado las condiciones de las ayudas a proyectos de inversión para financiar la nueva creación o ampliación de establecimientos, la diversificación de la producción o la transformación fundamental de procesos. Los nuevos porcentajes de subvención se fijan en un 35 % para las pequeñas empresas y en un 25 % para las medianas, pudiendo incrementarse en las provincias donde la normativa europea lo permita, como en el caso de Ávila, donde el porcentaje de ayudas alcanzará el 45 % y el 35 %, respectivamente.

Complementariamente, se han establecido medidas financieras específicas, a través del programa ICECyL Financia, que incluyen la bonificación de préstamos avalados por Iberaval para autónomos, pymes y empresas de mediana capitalización (midcaps), permitiéndoles acceder a financiación en condiciones preferentes para proyectos de inversión y expansión y para necesidades de circulante y liquidez.

Finalmente, la Junta ha habilitado la cuenta de correo electrónico infoempresas.incendios@jcyl.es y el teléfono 012 para atender consultas relacionadas con la convocatoria de ayudas que tienen como objetivo incentivar la recuperación económica en las zonas afectadas por los incendios.