Arranca la media veda en Zamora: Los cazadores afrontan con optimismo la temporada por la cría favorable de la codorniz

Los cazadores de la provincia de Zamora podrán disfrutar a partir de este sábado 15 de agosto de la media veda, periodo hábil de caza menor que se presenta con buenas perspectivas, especialmente para la codorniz, por el avistamiento y anillamiento de un mayor número de ejemplares por parte de los técnicos del proyecto "Coturnix" durante la primavera.

La Federación de Caza de Castilla y León recuerda que durante la media veda se podrán capturar ejemplares de codorniz, urraca, corneja, conejo y zorro, así a las palomas torcaz y bravía desde el 25 de agosto y cuatro días más tarde se abrirá el 29 de agosto para los cotos que se acogieron a la caza adaptativa y cuentan con autorización.

Sobre la codorniz, la Federación destaca una "entrada muy importante de la especie", superior a la del pasado año, por una cría temprana y abundante durante la primavera. No obstante, reconoce que, por las temperaturas extremas registradas durante el verano y el viento, con toda probabilidad, se han generado desplazamientos masivos de codornices hacia zonas más altas y frescas. A pesar de esta circunstancia, con toda probabilidad, la codorniz "estará en constante movimiento" motivado por la variación de la temperatura y la situación de los cultivos, por lo que no es fácil predecir dónde se encontrará durante todo el periodo de caza.

Por otra parte, en los distintos estudios de censos genéticos realizados por la Federación, se han observado polladas de perdiz cortas o parejas solas, así como grupos de machos juntos, lo que evidencia que la cría de la perdiz no ha sido tan positiva, por lo que las previsiones son más pesimistas después de la cría excepcional registrada hace dos años.

El período hábil de media veda, tal y como establece la Ley de Caza, se extenderá desde el 15 de agosto hasta el tercer domingo de septiembre y los días para realizar capturas serán los martes, jueves, sábados, domingos y festivos de carácter nacional y autonómico. En total, los días hábiles para la caza en la media veda es de 22 días.

Límites

El cupo establecido para la codorniz durante la media veda es de 20 ejemplares por cazador y día, mientras que para la tórtola se ha establecido un máximo de 6, aunque condicionado al cupo asignado por el titular cinegético al coto y al establecido para Castilla y León. Además, los cazadores tendrán que anotar sus capturas de codorniz en una ficha que les facilitará el titular cinegético, que tendrán que entregar como máximo el 21 de septiembre, aunque también podrán realizar el registro de ejemplares cazados de forma telemática a través de la aplicación Capturcyl antes de salir del coto.

Por otra parte, la Federación ha recordado que, junto a la Fundación Artemisan, ha impulsado el proyecto "Coturnix" sobre el seguimiento y la reproducción de la codorniz, con la intención de recoger datos sobre la especie que "son fundamentales para el futuro de la caza" y que ha permitido constatar "el buen estado de la especie de forma paralela a su aprovechamiento sostenible".

Los cazadores pueden colaborar en este proyecto recogiendo información sobre su jornada de caza y facilitar datos científicos a través de una muestra biológica con las "fichas-bolsa" de la codorniz, a las que pueden acceder a través de la Federación Autonómica y las delegaciones provinciales de caza. Además, los días 15 y 23 de agosto está previsto realizar el denominado "Coturnix Challenge", un censo nacional sobre esas jornadas de codorniz.

Por último, ante el inicio de la media veda, la Federación recuerda a los cazadores diferentes recomendaciones que deben tener en cuenta para disfrutar de la campaña. Así, insta a los cazadores a extremar el cuidado de los perros por el extremo calor que se espera en las próximas fechas, así como ejercer un mayor control para no perjudicar a las polladas de perdiz.

Del mismo modo, incide en la importancia de mantenerse alerta ante un posible incendio y avisar de inmediato al 112 y de utilizar con prudencia las armas para evitar accidentes, además de respetar a las distintas especies y al medio ambiente.