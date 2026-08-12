El PSOE de Zamora, contra el "café para todos" en las ayudas por el incendio de Fermoselle

Los ganaderos de Sayago afectados por el incendio de Fermoselle deben recibir un suministro de alimentación para los animales que sea “suficiente, continuado y adaptado al número y tipo de animales de cada explotación durante el tiempo necesario hasta que puedan recuperarse los pastos o restablecerse unas condiciones mínimas de normalidad”.

Así se plantea en la Proposición No de Ley presentada por los procuradores del PSOE por Zamora reclamando “medidas urgentes de apoyo a las explotaciones ganaderas” y adecuación de las ayudas a los “daños reales” sufridos.

El procurador Iñaki Gómez Domínguez ha apelado a que con estas ayudas se apliquen criterios de “proporcionalidad, objetividad y justicia” porque “no todos los ganaderos han sufrido los mismos daños y, por tanto, no resulta justo tratarlos como si su situación fuera idéntica”.

“Nos dicen los ganaderos que las ayudas no llegan, que se les iba a garantizar el suministro de alimento mientras durara la emergencia y no es así. Además, se está repartiendo alimento a todas las explotaciones por igual y no puede ser que reciba lo mismo una con 50 ovejas que la que tiene 1.200” ha cuestionado el procurador socialista. Y de la misma forma critica el criterio de ayudas directas por valor de 5.500 euros a los autónomos sin tener en cuenta las circunstancias de cada caso. “No es igual un ganadero que lo ha perdido todo y puede verse en el riesgo de cerrar que una empresa que no se ha visto expuesta y no ha sufrido tantos daños”.

Bomberos de Zamora

Vistos los daños que ha provocado el incendio en naves ganaderas, casas e infraestructuras de los cascos urbanos de los pueblos, Iñaki Gómez se ha preguntado por qué la Junta rechazó la ayuda de los bomberos de Zamora. “Su actuación habría frenado los daños, seguro que no habían sido tan grandes si se hubiera atendido el ofrecimiento del alcalde de Zamora para dar soporte a las poblaciones con los camiones de agua de gran tonelaje y todos los medios”.

El procurador del PSOE por Zamora cuestiona más aún este rechazo cuando el operativo de la Junta “era insuficiente; no había la dotación necesaria porque no creen en él”. Además, con la circunstancia de que “los forestales no pueden apagar un incendio desde dentro de las edificaciones; a todo eso tendrá que contestar la consejera de Medio Ambiente”.

"Soflamas"

Iñaki Gómez no ha pasado tampoco por alto las “abominables” declaraciones del consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta, Joaquín Antonio Pilo (de Vox) durante su visita a Palazuelo de Sayago cinco días después de la declaración del incendio de Fermoselle.

“Vino aquí a soltar soflamas ideológicas de contenido dudoso sobre política ambiental y los temas recurrentes de la extrema de derecha, con esa idea de que solo el pueblo salva al pueblo. Y es lo público lo que salva al pueblo porque sino el que tiene muchos amigos recibe y que tiene pocos, nada. Basta de anuncios y de tirar el dinero con soflamas que socavan las instituciones desde dentro”. Gómez reclama un “planteamiento desde la seriedad ante una situación de emergencia climática nacional”.