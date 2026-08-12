El famoso chef internacional que verá el eclipse de sol desde este pueblo de Zamora: "Un cielo impresionante"

El eclipse total de sol ha traído hasta Zamora a uno de los chefs españoles más reconocidos del mundo. El mítico José Ramón Andrés Puerta, más conocido como José Andrés, ha recalado en Castroverde de Campos, donde se encuentra junto al también chef zamorano Luis Alberto Lera, al frente de su conocido restaurante en la localidad.

El cocinero asturiano, afincado desde hace años en Estados Unidos, ha llegado a tierras zamoranas acompañado por una veintena de amigos, muchos de ellos procedentes del país norteamericano. Su visita se produce además después de haber estado en el Valle de Iruelas, una zona marcada estos días por el incendio, antes de desplazarse hasta Zamora para vivir uno de los acontecimientos astronómicos más esperados.

La noche previa al eclipse, José Andrés y su grupo aprovecharon para poner a prueba su equipo de astronomía observando la lluvia de meteoros de las Perseidas bajo “el hermoso cielo nocturno de Castilla y León”. Una experiencia que el chef acompañó, además, de otro de los grandes atractivos de la zona: la gastronomía en el restaurante Lera de su gran amigo: “Comida increíble, cielo nocturno impresionante”, resumió José Andrés, dejando constancia de una visita en la que se mezclan cocina, amistad, naturaleza y astronomía.

Castroverde de Campos se convierte así en uno de los puntos elegidos para seguir el eclipse total de Sol desde Zamora, una provincia situada en la franja privilegiada del fenómeno y que durante unas horas mirará al cielo con expectación. En este caso, además, con la presencia de un nombre propio de la cocina internacional, que ha encontrado en la provincia un lugar para disfrutar tanto de la mesa como de las estrellas.