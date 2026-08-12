La estrategia de Fermoselle contra los incendios: Cambios en la Ley del Montes y el PORN, limpieza todo el año y brigada en la frontera

El Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Parque Natural Arribes del Duero establece en su artículo 26.4 que “Se desarrollarán las medidas necesarias para la prevención y extinción de incendios forestales en el interior del Espacio Natural, procurando que las actuaciones preventivas (apertura de cortafuegos, etc.) minimicen su impacto paisajístico, regulando y en su caso limitando aquellas prácticas de riesgo como la realización de hogueras, quema de rastrojos, de matorrales o de residuos agrarios. A tal efecto, se incrementarán los medios de vigilancia y extinción dentro del Espacio Natural”.

Acaban de quemarse alrededor de 11.000 hectáreas del Parque Natural en un incendio forestal de momento de origen “desconocido” que ha provocado cuantiosos daños ante el cuestionado “incremento de medios de vigilancia y extinción” aprobado en el año 2001 sin acciones concretas 25 años después. “Dentro del territorio del espacio protegido, en Sayago, no hay ni un parque de bomberos ni una base del operativo; no tenemos infraestructura ninguna para una respuesta rápida ante un incendio” denuncia el alcalde de Fermoselle, José Manuel Pilo, aludiendo al “incumplimiento claro” del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN).

Ley de Montes

Esta es una de las cuestiones que se pretenden poner sobre la mesa en la reunión que el Ayuntamiento de Fermoselle va a solicitar a la consejera de Medio Ambiente y a la Dirección del Parque Natural que de momento no se han pronunciado sobre el incendio forestal más grave del verano en la provincia de Zamora. “Las normas no pueden seguir como están, habrá que revisar el Plan de Ordenación del Parque Natural adaptándolo a la nueva realidad y será necesario cambiar la Ley de Montes; no podemos seguir con restricciones absurdas y normas que impidan actuar de forma sensata en los usos tradicionales mientras el territorio está como una selva” argumenta el alcalde de Fermoselle.

Pilo apela a seguir el ejemplo de Portugal, “visible solo mirando al otro lado del Duero. Allí no se va a dar nunca un incendio de las características del que hemos sufrido nosotros porque hay una continuación de las parcelas trabajadas con plantaciones de viñedo, con olivares. No hay una masa forestal indefinida para que arda como la yesca, como ha ocurrido aquí. Tienen una red de caminos que actúan como cortafuegos mientras aquí todo son zancadillas; las faldas de los arribes del Duero y del Tormes están protegidísimas y han sido excluidas de la concentración parcelaria, con lo cual tampoco entran en la red de caminos y no se va a actuar. Es necesaria una estrategia bien definida donde entren todas las administraciones competentes”.

Concentración

Un asunto que el Ayuntamiento de Fermoselle extiende también a la consejería de Agricultura y Ganadería, a cuyo titulará solicitará una reunión dada la extensión de sus competencias a medio rural y política ambiental.

Los efectos del incendio encuentran un problema añadido en Fermoselle relacionado con el proceso de concentración parcelaria, porque hay parcelas de olivares que se han quemado y eso afecta a las valoraciones que se están haciendo para la futura adjudicación de las fincas de reemplazo; “sin cultivo, la parcela pierde todo el valor; a ver cómo se gestiona ahora todo eso” cuestiona Pilo, quien anuncia que el Ayuntamiento continuará con la estrategia de prevención a través de la solicitud de un programa de empleo dual (seis más seis meses, es decir todo el año) destinado a la limpieza y retirada de vegetación. Además de una aplicación "rigurosa" de la ordenanza de limpieza de solares y fincas particulares en el entorno urbano, so pena de la reclamación del coste en el caso de que se vea obligado a realizarlo el Ayuntamiento.

Refuerzo

Paralelamente, el alcalde de Fermoselle se ha dirigido a al Gobierno central solicitando la creación de una base de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), transfronteriza en el paso de Fermoselle-Bemposta. Las BRIF son unidades helitransportadas de personal altamente especializado en la extinción de incendios.

El planteamiento es la instalación en la antigua aduana del área fronteriza compartida entre los municipios de Fermoselle (España) y Bemposta (Portugal). El Ayuntamiento alude al devastador incendios de 2017, reproducido nueve años después con una “preocupante tendencia destructiva” que forzó la evacuación de 14 pueblos y el confinamiento de otros como Fermoselle o Fariza. “La vulnerabilidad de la orografía y la verticalidad de los arribes hacen indispensable un recurso de intervención rápida”.

Los criterios que avalan la propuesta ubicación de la base en el área fronteriza se basan en la “optimización de recursos” por la cercanía del embalse de Bemposta como punto de captación de agua con el río Duero en este punto garantizando el espacio necesario para las maniobras de carga rápida de hidroaviones.

Asimismo, la aduana sería apta como base operativa y helipuerto toda vez que “los terrenos colindantes al antiguo puesto aduanero disponen de la topografía adecuada; zona llana para ejecutar las obras de un helipuerto operativo sin interferir con zonas residencias. Idónea para el despliegue de los barracones de la BRIF y las pistas de despegue de los helicópteros de extinción”. A ello se suma el emplazamiento estratégico para “articular planes de contingencia conjuntos e inmediatos entre efectivos de España y Portugal para blindar de forma unificada el Parque Natural de los Arribes del Duero y el Douro Internacional”.