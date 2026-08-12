El eclipse, desde el pueblo abandonado de Otero de Sariegos: un mirador privilegiado sobre las Lagunas de Villafáfila para un instante histórico

Un cerrado aplauso, besos y abrazos, también lágrimas de contenida emoción han dado la bienvenida a la insólita trasposición de la luna sobre el sol en el sensacional escenario de Otero de Sariegos. El pueblo deshabitado enclavado en el corazón de la comarca de Tierra de Campos, uno de los observatorios privilegiados de aves, se ha descubierto como un espectacular enclave para la observación del eclipse solar.

“Es un sitio maravilloso para vivir un momento histórico” resumía Luis, de la Agrupación Astronómica de Madrid, que se desplazaba con su familia hasta el despoblado zamorano después de brujulear por Internet para encontrar un lugar ideal donde plantar el telescopio, tomar fotografías a través de un sistema automático y observar el fenómeno junto a los suyos y unos amigos.

A pocos metros Nuno, portugués de Braga, y su amigo Nils, alemán de Nuremberg, encontraban un emplazamiento ideal para la observación del eclipse en todo su esplendor. Estos aficionados recorrieron 350 kilómetros desde Braga para hacerse un sitio en Otero de Sariegos, el pueblo deshabitado situado en la Reserva de las Lagunas de Villafáfila que ha vivido su propio momento histórico con el recibimiento de una suerte de ONU, observadores, científicos y aficionados llegados de diferentes países y también de distintos puntos del territorio nacional.

Observación del eclipse en Otero de Sariegos / Lucas Anta

Israel y Cristian lo hacían desde Salamanca, atraídos por el perfil de Otero, cuyos hijos y últimos pobladores luchan por preservar su memoria. Lo que no esperaban era este regalo llegado del cielo que situará en el mapa del mundo un rincón de Zamora con un firmamento espectacular, a decir de tantas personas que eligieron este lugar para la observación del fenómeno astronómico.

Marlijn y Dewi llegaban desde los Países Bajos con su telescopio al hombro para asistir al histórico momento. “Hemos buscado mucho en Internet, un lugar llano con un buen horizonte y además estaba en la Reserva de las Lagunas de Villafáfila; nos atraía todo y aquí estamos” contaban sonrientes las dos amigas, soportando altísimas temperaturas, como la multitud concentrada en Otero ante un escenario de lagunas secas, propio de agosto.

Observación del eclipse en Otero de Sariegos / Lucas Anta

Antero recalaba en este sensacional escenario de la España de interior para desarrollar un proyecto, junto con otros dos amigos, sobre el fenómeno social que genera el eclipse con tres escenarios: Valencia, Coruña y Otero de Sariegos. “Conocía este lugar por los pájaros y compruebo que es muy prometedor”.

La elección de este recóndito enclave no ha decepcionado. Todo eran alabanzas hacia la luz, el limpio horizonte, el impoluto cielo que regala Otero de Sariegos. “Es un lugar sensacional para la observación astronómica” valoraba Luis de la Agrupación Astronómica de Madrid. “Es un turismo en auge, de calidad y que se está explotando muchísimo ahora desde el ámbito cultural y científico. Creo que Otero reúne las condiciones”.

Y así lo valoraba también Tiago, estudiante de Astrofísica llegado con su familia y amigos con el propósito de disfrutar de una tarde y una noche para la historia, acompañados por la música de las guitarras.

Observación del eclipse en Otero de Sariegos / Lucas Anta

“Habíamos venido a ver aves alguna primavera y pensamos que este lugar para ver el eclipse” comentaba una pareja de Bilbao apostada en el altozano, no muy lejos de la iglesia y entre las ruinas del pueblo que hoy busca recuperar su identidad de la mano de una escuela taller.

El escenario llamaba la atención de muchos visitantes, que recorrías las calles con las ruinas de sus casas de adobe y buscaban la foto junto a los palomares en una tarde tórrida y bajo un sol de justicia. “Hemos pasado calor, pero el momento ha merecido la pena” contaba una familia francesa con dos niños, encantados con la elección después de ver el sensacional momento en el que luna pasa delante del sol y proyecta su sombra sobre la Tierra. “Los pájaros…” gritaba un niño cuando de pronto se hizo la noche y las aves revoloteaban alborotadas como buscando sus dormideros ante el repentino cambio de luz.

Y es así como Otero de Sariegos, el natural refugio de miles de aves, punto estratégico de la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila, se convertía este 12 de agosto de 2026 en referencia del eclipse y abría una ventana al mundo como un punto de referencia para observación astronómica.