La Diputación de Zamora refuerza la seguridad y el apoyo a las zonas afectadas por incendios

Una vez controlads y apagado el devastador incendio que afectó hace un par de semanas la comarca de Sayago, la Diputación de Zamora reafirma su compromiso con las zonas afectadas en la elaboración de medidas de seguridad y de refuerzo que sirvan para proteger los pueblos del fuego de cara futuras campañas estivales.

Por ello, ha sido la institución provincial la que se ha encargado de elaborar un plan de prevención basado en mediadas de refuerzo y apoyo hacia los afectados. Alguna de estas mediadas han sido la elaboración de anillos de seguridad que protejan los núcleos de urbanos, impulsar el turismo local y aumentar la coordinación con la Junta de Castilla y León.

Anillos perimetrales

Una de las principales medidas para proteger los núcleos urbanos es la creación de anillos de seguridad. Este proyecto, cuya elaboración ya comenzó el año pasado, tiene como objetivo primordial la creación de unas barreras defensivas que se encarguen de evitar que las llamas lleguen a las zonas afectadas.

Asimismo, se espera que esta red de anillos esté completamente acabada a principios de próximo año y que tanto la normativa provincial como la autonómica, va a exigir el mantenimiento y cuidado de estos espacios de seguridad.

Por lo tanto, desde la institución provincial hacen un llamamiento a la ciudadanía, pero en especial a los particulares que tienen fincas o terrenos privados, recordándoles que las tareas de mantenimiento y de limpieza son obligatorios y que, además, sirven para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Turismo local

Por otro lado, las consecuencias que han dejado tras de sí los incendios no han sido simplemente el daño medioambiental, más evidente, sino que también ha afectado fuertemente a la economía local. Es en este punto, donde la Diputación Provincial hace especial hincapié en el “bombardeo mediático” que han sufrido las zonas afetadas, que perjudica notablemente al sector de la hostelería y la restauración.

Por ello, desde la institución, se llevarán a cabo varias acciones para contrarrestar ese efecto negativo, una vez haya finalizado el verano. La primera medida será llevar a cabo un plan de campañas promocionales para atraer a visitantes y demostrarles que estas zonas siguen estando muy vivas, y la segunda medida, se basará en la escucha activa al sector primario, uno de los más afectados por la pérdida de pastos para el ganado.

Coordinación entre instituciones

Aunque en la competencia dentro del apartado de los incendios recae principalmente en la Junta de Castilla y León, el presidente en funciones de la Diputación Provincial, Víctor López, ha manifestado que “la Diputación actuará como intermediaria”. Además, la institución provincial se ha comprometido a revisar caso por caso si las personas damnificadas han recibido o no las ayudas, o si alguna de las medidas pertinentes no se ha llevado a cabo.

“Nuestros bomberos están siempre con los alcaldes y queremos seguir escuchando para desarrollar medidas que sean fundamentales”, destacó el presidente en funciones de la Diputación.

Por ello, con la elaboración de este plan integral, la institución provincial busca que Zamora no solo se blinde a sus pueblos de cara a nuevas campañas de riesgos de incendios, sino que también tienen como objetivo garantizar la recuperación económica y social de aquellas zonas que ya se han visto afectadas por las devastadoras consecuencias de los incendios.