Accidente de tráfico en Villalpando por la colisión entre tres turismos

Accidente de tráfico en Villalpando como consecuencia de una colisión por alcance entre tres turismos. Ha ocurrido sobre las 12.00 horas de hoy en la autovía A-6, km. 240, en sentido Galicia.

La colisión por alcance entre tres turismos ha provocado al menos una persona herida, un varón de unos 60 años, consciente y con lesiones en las piernas. Hasta el lugar se ha trasladado la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias-Sacyl.