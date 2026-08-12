Accidente de tráfico en Villalpando por la colisión entre tres turismos
Al menos una persona herida
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I. G.
Accidente de tráfico en Villalpando como consecuencia de una colisión por alcance entre tres turismos. Ha ocurrido sobre las 12.00 horas de hoy en la autovía A-6, km. 240, en sentido Galicia.
La colisión por alcance entre tres turismos ha provocado al menos una persona herida, un varón de unos 60 años, consciente y con lesiones en las piernas. Hasta el lugar se ha trasladado la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias-Sacyl.
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