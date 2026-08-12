De 1936 a 2026: la ejemplar historia de los niños nacidos el año que estalló la Guerra Civil

Alcañices comienza oficialmente sus fiestas patronales en honor a San Roque y la Virgen de la Asunción rindiendo homenaje a las nueve personas nacidas a lo largo de 1936, año en el que estallaba la Guerra Civil. Historias felices a pesar de las circunstancias bélicas, con sus luces y sus sombras, sus tristezas y sonrisas, donde las estrecheces y los sacrificios fueron una constante que llevaron a muchos de ellos, hijos de familias numerosas, a tener que buscarse la vida y el progreso lejos de la tierra que les vio nacer en diferentes lugares de España y también en el extranjero, en especial en Holanda, Francia, Alemania y Suiza. Nueve vidas ejemplares y nueve dignas historias de superación, esfuerzo y honradez.

Los jardines del antiguo Convento del San Francisco, ahora reconvertido en Centro Cultural de Alcañices, fue el escenario donde los nuevos nonagenarios recibieron el cariño de sus paisanos junto con una medalla y un diploma de manos del alcalde, David Carrión, y de los ediles María Fernanda Fernández, Marina Álvarez y José Miguel Caballero. Además, Daniel Ferreira elaboró un documental sobre los homenajeados.

Domingo Rodríguez Fernández nació el 22 de diciembre de 1936 en Alcañices, siendo el séptimo de diez hermanos en el matrimonio formado por Jacoba y Domingo. Su primer oficio fue el de zapatero en la zapatería familiar hasta los 18 años, cuando se fue a hacer el servicio militar. Después, emigró a Alemania. Regresó el 17 de diciembre de 1963 para casarse con Alfonsa, siendo luego con su familia emigrante durante treinta años, hasta regresar en agosto de 1986.

Bernardo Manuel Barros Gallego nació el 14 de diciembre de 1936 en Alcañices: “Entonces lo que se llevaba era trabajar, ir con las ovejas y las vacas y dormir en el campo”. Su primer jornal fue de 30 pesetas haciendo un cortafuegos en la raya de Ceadea. El 9 de julio de 1959 se licenció de la mili en Madrid regresando al pueblo para, acto seguido, emigrar a Holanda, donde estuvo catorce años y medio en una fábrica textil de hilados. Se casó en 1980. De allí regresó y entró en Fasa Renault en Valladolid hasta prejubilarse en 1991.

Homenajeados en Alcañices / Ch. S.

Tomás Martín Faúndez nació el 5 de diciembre de 1936 en Alcorcillo y allí paso su juventud cuidando vacas, conociendo el esfuerzo del trabajo y la responsabilidad. Al casarse se trasladó a Alcañices y años después emigró a Suiza con su familia, donde trabajó como jardinero. Al regresar retomaba su vida como pastor. Un hombre que ha trabajado sin descanso y que deja un legado de serenidad y amor por la tierra que le vio nacer.

Antonia Calvo Campos nació en la calle de El Reloj de Alcañices el 10 de septiembre de 1936, hija del matrimonio formado por Fermín y “La Chana”, siendo la mayor de siete hermanos: “Como éramos muchos bajamos a vivir a la casa del río”. La juventud la pasó en Barcelona y cuando regresó se casó con su novio, Gaspar, teniendo dos hijas, Tonina y Montse, que le han dado cuatro nietos. "Vivo muy feliz con mis hijas en Alcañices”, asegura.

El 29 de junio de 1936 nació en Alcañices Lorenza Pérez Juan, una mujer cuya vida ha sido un ejemplo de dedicación, cariño y presencia constante, construyendo su historia desde la sencillez y la fortaleza de quien sabe que el hogar es el centro de todo. Mujer de Cirilo, fue una ama de casa siempre entregada a su familia, y ese amor se refleja en las generaciones que hoy le acompañan: dos hijos, cinco nietos y cinco bisnietos. Su carácter activo, su energía y su forma de estar presente en cada detalle han hecho de ella un pilar imprescindible. Quienes la conocen saben que su bondad no es un gesto ocasional sino una forma de vivir. Una vida llena de afecto.

Los mayores homenajeados en Alcañices / Cedida

Feliciana Pérez Romero nació el 3 de abril de 1936, por lo que solamente tenía tres meses cuando el 18 de julio estallaba la Guerra Civil que ya marcaría toda su infancia. Una alcañizana y alistana ama de casa orgullosa de sus orígenes que ha logrado rebasar la barrera de los noventa años. Su familia es la que durante décadas ha regentado el aserradero de Alcañices.

El 27 de marzo de 1936 Domingo Fernández del Río nacía en Matellanes, hijo de Manuela y Víctor, creció junto a su hermano mayor Celestino en una familia humilde y trabajadora. Fue a la escuela hasta los ocho años, cuando se inició en el oficio de pastor cuidando las ovejas de la familia, aprendiendo desde muy joven el valor del esfuerzo, la responsabilidad y el trabajo bien hecho. En marzo de 1963 emigró a Francia trabajando en la siderúrgica. No fue su único empleo, y durante su tiempo libre se dedicó a la limpieza de montes. Se casó con María y regresaron en febrero de 1976 haciéndose cargo de la confitería de Alcañices y, en 1992, de la gasolinera Fertol.

Mayores homenajeados en Alcañices / Cedida

Gloria Calvo Martín nació el 12 de marzo de 1936 en “El Molino” de Rabanales, hija de Isabel y Fernando, trasladándose luego a vivir a Alcañices donde se casó con Joaquín y y tuvieron seis hijos. Ahora ya cuenta con diez nietos y ocho biznietos. Desde que su marido falleció en 2014, dice, se dedica a viajar para estar con cada uno de sus hijos un tiempo.

Mariano Casado Rivas nació el 2 de febrero de 1936 en Nuez de Aliste donde creció y paso su juventud. Allí conoció al amor de su vida, Tomasa, y juntos iniciaron un camino que dura ya 65 años. Ingresó en la Guardia Civil y dejó su pueblo para buscar un futuro mejor hasta que la vida les volvió a traer a la tierra, esta vez a la Villa de Alcañices, teniendo tres hijos, cuatro nietos y una biznieta.

Tras el homenaje, Antonio Ángel García Cañedo, emigrante en Alemania con 17 años y actualmente jubilado residente en Carboneras (Almería), abría con su sentido y cautivador pregón las fiestas patronales de San Roque y la Virgen de la Asunción.