La autovía en Sanabria reabrirá para el eclipse: el tráfico de la Nacional se desviará de nuevo a la A-52, en obras, ante el elevado volumen de circulación

La Unidad de Carreteras de Zamora ha decidido desviar desde hoy el tráfico de la N-525 y llevarlo de nuevo hacia la autovía A-52, mediante un bypass de seis kilómetros (entre el 50 y 56).

La decisión se adopta ante el elevado volumen de tráfico registrado y el avance de los trabajos en la renovación del firme de la A-52, que han obligado a realizar cortes en la circulación y a desviar temporalmente el tráfico hacia la carretera nacional, provocando retenciones ayer lunes en sentido Benavente.

Además, mañana miércoles alrededor de las 14:00 horas, se paralizarán los trabajos en la autovía y quedará abierto al tráfico el tramo actualmente en obras, con el objetivo de mejorar la capacidad de circulación y atender el previsible aumento de tráfico durante la jornada del eclipse solar, en la que está prevista una movilidad extraordinaria en las carreteras de la provincia.

Los trabajos de renovación del firme en la A-52 se reanudarán el jueves, manteniéndose el bypass establecido para canalizar la circulación y facilitar la movilidad en la zona.