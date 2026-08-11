Trabazos de Aliste vive su gran fiesta de verano con eclipse, cena de hermandad, charanga y verbena

El Verano Cultural de Trabazos de Aliste se ha ganado un lugar destacado cada verano en La Raya de España y Portugal gracias a un amplio, variado y magnífico programa de actos que organiza el Ayuntamiento, cuya Corporación Municipal preside el alcalde Javier Faúndez, en colaboración con Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes, Asociaciones Culturales “Las Escuelas” y “La Peñona”, Caja Rural y la Diputación de Zamora.

Trabazos de Aliste tiene como patrono a San Pelayo Mártir, cuya festividad coincide con el día 26 de junio, al que siempre se venera como el protector del pueblo. Es un pueblo de emigrantes y el problema es que en esos inicios del verano muchos de los "hijos pródigos" que se vieron obligados a buscarse la vida lejos, estudiando o trabajando, aún no han regresado a pasar sus vacaciones estivales.

Los hijos de Trabazos, hombres y mujeres que a partir de los años sesenta del siglo XX se vieron arrastrados por el éxodo rural en busca del progreso a distintos lugares de España, Francia, Alemania y Suiza, siempre han sido fieles a sus orígenes y en su práctica totalidad aprovechan el mes de agosto para regresar a la tierra que les vio nacer, acompañados por sus descendientes, unos hijos y nietos que, aún no habiendo nacido en la diáspora, han heredado y asumido como propio el cariño y el respeto de sus padres y abuelos por la cuna de sus antepasados.

Agosto es, por lo tanto, el mes del emotivo reencuentro entre vecinos y emigrantes, entre familiares, paisanos y allegados, deseosos de revivir tiempos pasados y recuperar los tiempos perdidos. Como eslabón de oro de la cadena de la confraternidad está desde hace varios años un Verano Cultural que congrega a niños, jóvenes y mayores con su punto álgido en el 12 de agosto con una fiesta marcada por la gastronomía, el folclore y, como no, los bailes nocturnos.

Trabazos viene disfrutando entre el 2 y el 12 de agosto de un variopinto y exitoso programa de actividades que ha contribuido el disfrute intergeneracional a través de la cultura y el folclore con un festival que aglutinó a Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes y Pandereteras de Raigal como ilustres anfitrionas a la agrupación folclórica "Señora de la Sierra" de Villanueva de los Ojos en Ciudad Real y los pauliteiros de "Mirandanças" de Miranda do Douro, en Portugal.

Hoy martes, día 11 de agosto, los actos darán comienzo a las 10 de la mañana con un campamento con talleres infantiles para los más pequeños. Lardomilo acogerá a las 19.00 horas un torneo de puntería para mayores de 16 años. Las comedias regresarán a Trabazos a las 22.00 horas en la Plaza Eras Grandes con la obra "Aquí no paga nadie" representada por la compañía El Telón del Rebollar de San Juan.

Día grande

Como manda la tradición, el día 12 de agosto, miércoles, será, sin lugar a dudas, el día grande del verano cultural para enmarcar y la jornada de despedida reservada para la fiesta de verano con un tardeo en las Eras de Abajo para disfrutar, a las 19.30 horas, del eclipse solar.

Noche mágica e intensa luego que se inicia a las 22.00 horas con la tradicional cena de hermandad y convivencia donde los comensales podrán disfrutar de un menú a base de hamburguesas de la Indicación Geográfica Protegida "Ternera de Aliste" con patatas fritas, panceta, postre y bebida. Entre las 10 de la noche y la una de la madrugada amenizará la velada la charanga Manaita.

Para cerrar el verano cultural se ha programado una verbena popular que contará con la actuación del afamado grupo Radar que ofrecerá un amplio y variado repertorio de música en directo, actual y de otros tiempos que lograrán hacer bailar y disfrutar a todos los festajeros mientras pasan una noche inolvidable.

Radar es un grupo de música afincado en la ciudad de León con más de 35 años de trayectoria que avalan su prestigio allí donde van a actuar, convertido por méritos propios en una de las formaciones musicales preferidas en las verbenas populares de España. Una banda integrada por cinco músicos y cuatro cantantes con gran arraigo en el mundo del espectáculo para hacer disfrutar a todos de una experiencia única. Su espectáculo se desarrolla en un escenario móvil (trailer) con 22 metros de frente con 80.000 vatios de luces y 600.000 de sonido. Luego continuará el DJ Rabit.

Si eres un amante de la buena música en directo, de los bailes y de la movida veraniega alistana tu cita obligada de hoy para pasártelo bien está sin lugar a dudas en Trabazos de Aliste.