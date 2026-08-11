Preparado el dispositivo de seguridad de las fiestas de Villalpando: más vigilancia en los eventos taurinos
La Comisión Local de Seguridad también acuerda intensificar la presencia de la Guardia Civil en el municipio para evitar agresiones sexuales o situaciones de violencia de género
Autoridades y responsables de la Guardia Civil analizan los datos de criminalidad en la villa, en la que recientemente se han registrado hurtos por el método del "abrazo cariñoso"
Más presencia de la Guardia Civil en los festejos taurinos y más vigilancia para evitar situaciones de violencia de género o agresión sexual. Este es el acuerdo adoptado en la Comisión Local de Seguridad de Villalpando reunida este martes para coordinar el dispositivo especial de las fiestas en honor de San Roque.
En el encuentro han participado el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco; el alcalde de la localidad, José Emiliano de la Puente; el teniente coronel de la Guardia Civil y el capitán Enrique Vicente, así como el jefe provincial de Tráfico, Alfonso Ibáñez.
En la Comisión Local de Seguridad de Villalpando se ha decidido que la Guardia Civil estará presente en los festejos de la localidad, cuya función se centrará principalmente en labores de prevención, especialmente durante los festejos taurinos.
Del mismo modo, se intensificará la vigilancia para evitar que se produzcan situaciones de violencia de género o agresiones sexuales, para lo que también la Subdelegación del Gobierno ha entregado unos carteles de la Unidad de Violencia sobre la Mujer que serán visibles durante las fiestas.
La reunión celebrada en Villalpando también sirvió para realizar un análisis de la criminalidad en la que, a pesar de los "buenos datos", se ha registrado algún hurto por el método del "abrazo cariñoso", al margen de dos robos de bicicletas.
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