Las peñas abren la puerta a las fiestas de Villaralbo
Desfile de color y diversión, marcado por las 54 agrupaciones del municipio
I. G.
Protagonismo para las peñas en el arranque de los días grandes de las Fiestas en honor a Nuestra Señora de la Asunción en Villaralbo. Las 54 agrupaciones se han echado a la calle, este año con la peña «Pooolvora» como pregonera, invitando a vecinos y forasteros a disfrutar de unas jornadas de convivencia y alegría. Colorido y diversión se han fusionado en la calurosa tarde del 11 de agosto con la plaza del Ayuntamiento, muy animada con la presencia de las peñas concentradas y los pregoneros dirigiéndose al público desde el balcón municipal.
Ya con la licencia de los pregoneros, la fiesta ha continuaba con desfile de las peñas con charanga y batukada recorriendo las calles hasta la llegada a la Plaza Mayor donde se celebró la tradicional cena de hermandad. El encuentro con un tinte solidario a través de un bingo cuya recaudación se destinará a la Fundación Personas-Asprosub.
La actuación de DJ locales pone el broche de oro a una jornada festiva en Villaralbo que tendrá mañana miércoles continuidad con los juegos infantiles para los más pequeños, en sesiones de mañana y tarde.
La Piscina Municipal será también el escenario de la Fiesta de la Espuma, a las 19.00 horas. Actos que sin duda estarán condicionados por el eclipse de sol que podrá contemplarse a partir de las 20.30 horas a lo largo y ancho de toda la geografía zamorana, Villaralbo incluido.
Y ya, imbuidos por el gran espectáculo del cielo, la jornada festiva prosigue en este pueblo del Alfoz de Zamora con la verbena taurina, a las 23.00 horas en la Plaza de Toros, amenizada por el DJ Fausto.
Pasapalabra, concurso de cortes, teatro, Festival Flamenco, campeonato de pesca y orquestas conforman algunos de los atractivos de las Fiestas en honor de Nuestra Señora de la Asunción que sitúan a Villaralbo en uno de los puntos de encuentro de los días grandes de agosto.
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