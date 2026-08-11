La ermita románica de Santarén de los Peces, en Moralina de Sayago, al borde del colapso

Por el riesgo de colapso estructural y el deterioro de la ermita románica de Santarén de los Peces, en el municipio de Moralina de Sayago, la Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha exigido a la Junta una intervención urgente con el fin de evitar la desaparición del templo.

La petición ha sido formulada por la procuradora de UPL, Ana Gallego, a través de una pregunta parlamentaria, por la que insta al Ejecutivo regional a adoptar medidas de forma subsidiaria para frenar el deterioro y evitar el posible derrumbe de la ermita.

La formación política advierte del riesgo de desaparición de la ermita, cuya construcción ha sido datada entre los siglos XII y XIII y que, en la actualidad, acusa un notable deterioro que exige una intervención urgente.

En este punto, subraya que, al margen del peligro de colapso de buena parte de la estructura, la espadaña también presenta una "situación crítica" y uno de los arcos corre el riesgo de desplome inminente si no se actúa para consolidarlo.

Detalle de la espadaña en la que se aprecia el deterioro de uno de los arcos. / Cedida

Por otra parte, UPL recuerda que la ermita de Santarén de los Peces es un templo "de difusa advocación", atribuida a San Sebastián y a San Miguel. Construida en sillería y mampostería de granito, en la actualidad conserva en gran medida su estructura original románica.

A pesar de las reformas posteriores que provocaron la pérdida de elementos originales, la ermita todavía conserva algunos canecillos, buena parte del alero románico, así como la puerta de arco de medio punto formada por tres arquivoltas, además de la espadaña.

Por los motivos, expuestos UPL exige a la Junta una intervención inmediata para evitar la pérdida de la ermita que se suma a la larga lista de monumentos zamoranos que se encuentran en una situación de "ruina progresiva". Además, recuerda que, en el caso del templo de Santarén de los Peces, si no se actúa y colapsa, se perdería un bien que forma parte de un patrimonio histórico de primer orden y del legado románico de la provincia de Zamora.

Por último, la formación recuerda que la Junta tiene competencias en materia de patrimonio cultural y que, ante el riesgo inminente de colapso, "no puede permanecer de brazos cruzados".