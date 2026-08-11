De Coreses a Madrigal de las Altas Torres: David Alonso inmortaliza en una escultura la tradición galguera

La tradición galguera y las reconocidas liebres de Madrigal de las Altas Torres han inspirado la última escultura monumental creada por el artista de Coreses, David Alonso Cuesta, obra que ha sido inaugurada recientemente en la localidad abulense, con la intención de rendir un homenaje a una parte importante de su identidad, su cultura y su patrimonio inmaterial.

Desde el inicio del proyecto, la pretensión del escultor coresino fue la de evitar una representación meramente descriptiva de los animales y optó por trasladar a la obra matices que caracterizan a una carrera protagonizada por un galgo y una liebre, tales como la tensión, la velocidad y la energía.

Por este motivo, desde la concepción inicial de la obra, Alonso Cuesta tuvo claro que quería reflejar la relación especial entre ambos animales, que son los protagonistas de una tradición profundamente arraigada en Madrigal de las Altas Torres y en el paisaje de La Moraña.

Alonso, segundo por la izquierda, con autoridades asiste a la inauguración de la obra. / Cedida

Así, su pieza recrea "un instante de máxima intensidad", en el que la persecución del galgo y la huida de la liebre quedan detenidas en el espacio y en el tiempo. Para conseguir el efecto buscado, planteó al galgo como una figura dinámica con la intención de transmitir, mediante su anatomía, la posición de las extremidades y la dirección de las líneas corporales, la sensación de velocidad y potencia que caracteriza a la raza. Por su parte, la liebre actúa en la obra como "contrapunto" y completa la composición estableciendo una relación visual y física entre ambas figuras. En el proceso del diseño, el joven escultor también se marcó como reto conseguir que la obra funcionara desde "diferentes puntos de vista".

En este sentido, reconoce que "al tratarse de una obra destinada al espacio público, consideré esencial que el espectador pudiera recorrerla y descubrir distintas relaciones entre las figuras a medida que cambia su posición". De esta manera, como añade, el movimiento no queda representado únicamente dentro de la propia obra, ya que "también se produce a través de la mirada del espectador".

Al margen de los detalles técnicos y del proceso de creación, Alonso Cuesta remarca que la obra pretende ir más allá de la representación de una escena relacionada con la caza, ya que también pretende poner en valor una tradición que ha formado parte de la vida de varias generaciones en Madrigal de las Altas Torres, al margen de que también "está estrechamente vinculada a su paisaje, a sus gentes y a la particularidad de sus liebres", consideradas por los aficionados como "las mejores" para competiciones oficiales.

David Alonso esculpe la tradición galguera de Madrigal

De hecho, bajo la pieza, en la peana que la sustenta, también se ha colocado una placa que deja claras las intenciones del municipio abulense. "A la liebre de Madrigal, reina de la llanura y alma del mejor corredero de España" reza la plaza que acompaña a la escultura. En esta línea, el escultor de Coreses reconoce que la obra que ha moldeado con sus manos pretende convertirse "en un elemento de memoria y reconocimiento de esa cultura rural, trasladándola al espacio público mediante un lenguaje artístico contemporáneo".

Vecinos de Madrigal de las Altas Torres, aficionados, representantes de diferentes entidades vinculadas al mundo galguero y autoridades locales y provinciales asistieron al acto de inauguración de la obra, que ya se puede admirar en la rotonda del Arco de Cantalapiedra.

Una vez inaugurada la obra, Alonso Cuesta ha agradecido públicamente al Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres, así como a las entidades y a las personas que han hecho posible el proyecto, "su confianza" y que le hayan brindado la oportunidad de contribuir, desde la escultura, "a preservar y poner en valor una parte tan significativa de la identidad del municipio".

Además, a nivel personal, la incorporación de la escultura a un espacio público de Madrigal de las Altas Torres supone para el joven escultor una "especial satisfacción", no solo por el reto que ha supuesto ejecutar la obra desde el punto de vista artístico, sino también "por la responsabilidad de transformar una tradición local en una obra permanente que pueda formar parte del paisaje del municipio y ser reconocida por las generaciones futuras".