Coreses demuestra su compromiso solidario en la "Marcha contra el Cáncer"

Un año más Coreses ha acogido la ya tradicional “Coreses en Marcha contra el Cáncer”, una cita muy consolidada dentro del calendario solidario de la provincia. La sexta edición reunió a un total de 647 participantes, elevada participación que refleja una vez más la gran implicación y generosidad de los vecinos, colaboradores y entidades que se han comprometido con la causa.

Gracias a la excelente respuesta de la ciudadanía, esta iniciativa continúa creciendo año tras año, y tras seis ediciones, la marcha ha logrado recaudar ya más de 25.000 euros, una cantidad destinada a apoyar la investigación oncológica, la prevención y los servicios de atención y acompañamiento que la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) presta a los pacientes y a sus familiares.

Participantes de la marcha / Cedida

Además, desde la organización han trasladado un agradecimiento muy especial a todas aquellas personas que han participado en esta nueva edición, así como a los numerosos patrocinadores y comercios locales que han ayudado a que esta sea posible, garantizando el éxito de la jornada, a la que le siguió su ya tradicional sorteo solidario entre todos los asistentes.

Asimismo, la AECC ha destacado el importantísimo papel realizado por el Ayuntamiento de Coreses, ya que ha respaldado este proyecto desde sus inicios y ha mantenido su apoyo durante las seis ediciones celebradas de esta actividad hasta la fecha. Además, ha agradecido públicamente la implicación de las personas que han hecho posible la marcha y ha animado a la ciudadanía a que siga participando en iniciativas similares, que permiten impulsar la investigación y ayuda a mejorar la calidad de vida de pacientes y familiares.

Sorteo solidario / Cedida

La marcha se desarrolló bajo un espectacular ambiente de convivencia, solidaridad y compromiso social, convirtiéndose una vez más en un claro ejemplo de cómo la unión de toda una comunidad puede contribuir en la lucha contra el cáncer.

Por último, la Asociación Española Contra el Cáncer ha querido agradecer la gran implicación de las personas que han hecho posible esta nueva edición y además, han animado a la ciudadanía a que sigan participando en iniciativas de este estilo, pues con ellas se continúa impulsando la investigación y ayuda a mejorar la calidad de vida de pacientes y familiares.