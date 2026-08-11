El Atenazador renace en San Vicente de la Cabeza

San Vicente de la Cabeza regresa a sus orígenes para dar vida al Atenazador, única mascarada propia del verano en La Raya de España y Portugal que antiguamente se celebraba coincidiendo con la festividad de San Pedro Apóstol (29 de junio) y ahora ha encontrado aposento y morada coincidiendo con las fiestas en honor a San Lorenzo Mártir.

San Vicente de la Cabeza ha sido uno de los pueblos más implicados en los últimos años en promover en su esencia más pura su mascarada del Atenazador, centrando muchos de los esfuerzos en trasmitir a las nuevas generaciones los valores de sus ancestros para evitar que la obisparra vuelva a caer en el olvido.

La “tierra” se labró con tempero y ahora la “sementera” ha dado sus frutos: hacia el mediodía los propios niños y niñas, residentes o hijos de emigrantes, fueron quienes salieron a la calle para darse su propia alternativa y confirmar que la supervivencia a corto y medio plazo esta asegurada bajo la coordinación de Óscar Blanco.

Unai Blanco, Sebastián Cardona y Rubén Pérez fueron los encargados de dar vida al Atenazador, mientras Claudia Casas representaba a La Filandorra. Los Novios fueron José Ramón Pérez y Maider Pérez. Para encarnar a Los Pobres allí estuvieron Lucas Fernández, Ainara Alonso, Paula Alonso, Alejandro Alonso, Eider Pérez y Ane Cerezo.

No hay mejores maestros que los abuelos cuando los alumnos son los nietos, y estos mostraron y demostraron que han interiorizado los rituales de un Atenazador que seguramente durante siglos cumplió la labor social de salir cada tarde de San Pedro a recorrer las calles de San Vicente de la Cabeza para pedir la “Voluntad” o “Cuestación” como compensación a los mozos por haberse encargado por la mañana de limpiar todas las fuentes del pueblo, urbanas y campestres, con miras a las labores de la cosecha: siega, acarreo y trilla. Con lo recaudado se organizaba una cena a la cual se invitaba también a las mozas.

Precisamente, este martes los más madrugadores fueron los mozos que cumpliendo la tradición se arremangaron y se encargaron de la limpieza y decoro de todos los acuíferos como la “Fuente Vieja”, la más antigua del pueblo, que se abastece de su propio manantial, y las fontanas que se surten del acuífero de Valdesosa, pequeño valle camino de Campogrande. Al terminar mantuvieron la costumbre de colocar el ramo de flores silvestres señal de que la fuente estaba limpia.

Las celebraciones callejeras se tomaron un respiro para disfrutar de una comida de hermandad y convivencia organizada por la asociación cultural “El Atenazador”, presidida por Adrián Blanco, que con 23 socios, logro reunir a 27 comensales.

Camino de la anochecida el Atenazador, ahora encarnado por los mozos y mozas, vuelve a tomar las calles para ir cumpliendo uno tras otro con los rituales.

El Atenazador ha estado presente este año en Piasca (Cantabria), Madrid, Vilarino do Couso (Galicia) y Bemposta (Portugal), una mascarada viajera cuya próxima salida sera el último jueves de agosto para mostrar su ritual en al Plaza Mayor de Salamanca junto a otras mascaradas zamoranas con el Tafarrón de Pozuelo y los Carucheros de Sesnández.

Los amantes de las mascaradas tendrán una nueva cita obligada con la tradición el próximo sábado, día 15 de agosto, en Pobladura de Aliste, localidad en la que coincidiendo con el día grande de las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Asunción, a las 9.30 horas, La Obisparra, que antaño se celebraba el 26 de diciembre, volverá a salir a la cale en pleno verano.