Aliste denuncia un posible “boicot” a la recogida de basura con contenedores llenos de piedras y vigas

La Mancomunidad de Servicios Tierras de Aliste ha detectado en las últimas semanas vertidos incontrolados ilegales de materiales de construcción e incluso grandes piedras en los contenedores de plástico reservados únicamente para el depósito de residuos sólidos urbanos domiciliarios, una negligencia o boicot que de no haber sido detectada a tiempo podría haber causado grandes averías y destrozos en el camión.

"Boicot" al servicio de recogida de basura de Aliste con contenedores llenos de piedras

Dentro de la preocupante situación, por suerte los operarios de la Mancomunidad de Servicios Tierras de Aliste se dieron cuenta de un peso inusitado a la hora de mover los contenedores para ser cargados en el camión compactador, cuyo coste ronda los 130.000 euros, evitando una avería que deberían haber costeado todos los usuarios sin tener culpa alguna.

"Boicot" al servicio de recogida de basura de Aliste con contenedores llenos de piedras

Al abrirlos, la sorpresa fue mayúscula, pues uno de los contenedores "estaba literalmente lleno de grandes piedras. Ver para creer". En otros la imagen era si cabe aún más preocupante, con grandes bolsas de plástico y sacos de piensos ganaderos llenos de grandes bloques de cemento.

"Boicot" al servicio de recogida de basura de Aliste con contenedores llenos de piedras

Incluso en un contenedor estaban depositadas varias piezas de vigas de hierro y hormigón de las que normalmente se utilizan en la construcción para sujetar las bovedillas en las plantas de los edificios. De haber terminado en el camión habrían destrozado todo el equipo de compactación. La "broma", según un experto, "podría haber rondado los 50.000 euros".

"Boicot" al servicio de recogida de basura de Aliste con contenedores llenos de piedras

Se da la circunstancia de que en los contenedores hay puestos unos carteles con letras rojas y bastante grandes, donde desde hace ya muchos años se recuerda la prohibición de "depositar cenizas, materiales de construcción o restos orgánicos".

"Boicot" al servicio de recogida de basura de Aliste con contenedores llenos de piedras

Obviamente, aseveran los propios vecinos: “A cualquiera en su sano juicio, a no ser que lo hiciera a mala intención, se le ocurre tirar una viga de encofrado sabiendo el proceso de compactación que utiliza el camión, porque la que se pudo preparar fue muy gorda".

Vecinos de los pueblos no ocultan su malestar y exigen a la propia Mancomunidad que de un paso al frente y presente la correspondiente denuncia formal ante la Guardia Civil de Alcañices "para que inicien una investigación y una vez se dé con el culpable sea puesto a disposición judicial como única manera de terminar con tanto despropósito".

El malestar general es evidente en la mayoría de los pueblos "por las malas prácticas de unos pocos usuarios que con sus acciones están creando una imagen lamentable de la comarca alistana y de una recogida de basuras que ha sido un ejemplo durante muchos años", sentenciando que "lo que no puede ser es que se limpien todos los contenedores a principios de verano, que quedaron perfectos, y muchos de ellos ya están igual o peor que antes, en una situación que casi hay que ir a tirar la basura con guantes y mascarilla tanto por la suciedad manifiesta como por los malos olores".

Quienes tienen situados los contenedores en sus puertas llevan años quejándose de una situación incongruente a la que ni siquiera los propios ayuntamientos ni la Mancomunidad parecen querer poner remedio: "Estamos de acuerdo que la culpa no es de la agrupación, ni de los ayuntamientos, pero lo que no puede ser es que se siga permitiendo que haya vecinos que hagan lo que les da la gana, que vacíen la basura a granel en el contenedor por ahorrar una bolsa, luego llegan otros y echan líquido como aceite quemado y al final los propios contenedores se convierten en una auténtica asquerosidad y posible foco de infecciones. En los pueblos nos conocemos todos y todos sabemos quienes son los que incumplen las normas a sabiendas de que lo hacen".

La Mancomunidad integra a 12 municipios y 62 pueblos cuyos vecinos pagan unas cuotas que los ayuntamientos se vieron obligados a subir ante los altos costes de reciclado por la nueva normativa de la Ley Estatal.

Llegados a este punto, los usuarios recuerdan que la Mancomunidad y los ayuntamientos tienen la obligación de hacer cumplir a rajatabla la normativa en materia de recogida de basuras a todos: "Caiga quien caiga. El que la haga que la pague. Si queremos mantener el decoro y la salubridad de nuestros pueblos y de Aliste no podemos olvidar que es tarea de todos".