Villaralbo apuesta por concurso de cortes y su gran cita de flamenco para las fiestas

Villaralbo entra desde mañana en sus días grandes de fiestas con una programación que mantiene algunas de sus propuestas más reconocibles y apuesta también por introducir novedades. El pistoletazo de salida llegará con el pregón de la peña Pooolvora, el desfile de peñas, la cena de hermandad y el duelo de DJs locales, en una jornada que marcará oficialmente el comienzo de las fiestas hasta el 16 de agosto.

El alcalde, Santiago Lorenzo, explica que una de las principales modificaciones de este año está en el apartado taurino. "Hemos cambiado el formato de toros", señala, ya que el tradicional encierro dará paso a un concurso de cortes, quiebros y saltos en el que participarán "los doce más importantes del momento". A esta propuesta se suma el paseo de chiquibueyes previsto para este mismo lunes pensado especialmente para los más pequeños y planteado "al estilo San Fermín", con ganado real de pequeño tamaño.

La programación que ya se ha desarrollado durante los primeros días de agosto ha servido como anticipo con campeonatos deportivos, actividades acuáticas, propuestas infantiles, una ruta ciclista, una merienda y diferentes iniciativas de ocio. A partir de mañana llegará el grueso de unas celebraciones en las que las peñas tienen también un papel destacado. Villaralbo cuenta con unas 50 que participan activamente en las fiestas, aunque la organización corresponde principalmente al Ayuntamiento.

Espectáculo taurino del pasado año. / Cedida

"Procuramos hacer unas fiestas culturales para todas las edades. Trabajo, ilusión y ganas le ponemos año tras año", afirma Lorenzo, que destaca además el esfuerzo que requiere preparar unas fechas tan señaladas. "Estamos durante prácticamente todo el año preparando estas fiestas", explica, especialmente ante la dificultad de cerrar contrataciones de orquestas y otros espectáculos para el 15 de agosto.

Precisamente, la música volverá a tener uno de sus principales puntos de interés en el XVIII Festival Flamenco de Villaralbo, con Antonio Reyes como figura destacada. El Ayuntamiento mantiene el formato de tres artistas y un grupo de baile que, según el alcalde, ha dado "un éxito casi asegurado" en los últimos años. Lorenzo considera que el festival "ya es un referente nuestro y es un referente a nivel nacional del flamenco".

Las jornadas centrales combinarán además propuestas infantiles y populares, actuaciones musicales, verbenas y macrodiscotecas. El 15 de agosto habrá pasacalles de gigantes, misa en honor de la Asunción, el partido de la Copa Federación entre el CD Villaralbo y el Palencia CF, Laser Combat y una noche con la orquesta Tango y DJ Litos. El programa se cerrará el día 16 con competiciones deportivas, teatro y fuegos artificiales.

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El alcalde invita a quienes todavía no conozcan las fiestas a acercarse a Villaralbo porque "siempre ha sido un pueblo acogedor y todo el que quiera acompañarnos estos días va a ser bienvenido". El Ayuntamiento ha coordinado además con la Guardia Civil y varias asociaciones las actuaciones de seguridad. Lorenzo reclama responsabilidad y respeto a la movilidad urbana y confía en mantener "esa misma dinámica" de las fiestas de los últimos años en las que no se han registrado incidentes importantes.