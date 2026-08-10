La Semana Santa de Villalpando se abre al mundo con un museo virtual

"Acercar a cualquier lugar del mundo un patrimonio de incalculable valor". Este es el objetivo que se ha marcado la Junta Pro Semana de Villalpando que, de forma continuada, trabaja durante todo el año para poner en valor una de las celebraciones más arraigadas en la villa, que aúna la tradición y el fervor religioso.

Tras lograr que la Semana Santa de Villalpando fuera declarada de Interés Turístico Regional en febrero de 2025, el órgano de cofradías ha decidido dar un paso más para divulgar la "riqueza" de una celebración que ha logrado preservar su singularidad a lo largo de su dilatada historia.

Para conseguir este objetivo, al margen de un amplio programa de actividades divulgativas que se llevarán a cabo durante este año, la Junta Pro Semana Santa ha promovido la creación de un museo virtual, proyecto que será sufragado con una subvención concedida por la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León y que, en principio, estará concluido a lo largo del mes de octubre.

Uno de los ejes del proyecto es la digitalización de las valiosas imágenes que procesionan en la Semana Santa y que atesora la localidad terracampina. Un especialista en documentación y digitalización del patrimonio, Zoilo Perrino, desarrolla el trabajo de creación de "gemelos virtuales" de las imágenes procesionales de la Pasión, que permitirá "replicar de forma exacta partes de la obra ante algún incidente o infortunio", apuntan responsables del órgano de cofradías.

En concreto, el trabajo encomendado al experto se basa en la digitalización 3D de las diferentes imágenes procesionales de la Semana Santa de Villalpando, que permite obtener la documentación geométrica y colorimétrica de un bien de forma no invasiva, reflejando con exactitud sus características de volumen y de textura, es decir, su estado real en el momento preciso del registro.

Además, la digitalización 3D permite abarcar una mayor recopilación de datos y el elemento digitalizado puede ser tratado para infinidad de propósitos, tales como su estudio o consulta en el ámbito científico o con fines divulgativos, pasando por la restitución de volúmenes, así como su inclusión en entornos de realidad virtual como en el caso del museo virtual dedicado a la Semana Santa de Villalpando.

Este nuevo recurso tecnológico también servirá para que los visitantes que lo exploren puedan conocer los detalles de las valiosas tallas de la Pasión, algunas de ellas atribuidas al entorno de "grandes maestros", tales como Gregorio Fernández o Francisco del Rincón, al margen de "acercar a cualquier lugar del mundo" un patrimonio de gran valor artístico, histórico, religioso y sentimental.

De forma paralela a este proyecto, la Junta Pro Semana Santa de Villalpando también trabaja en la actualidad en la puesta en marcha de una página web que, una vez concluida, se alojará en el museo virtual y que recopilará contenidos sobre la historia de la celebración, de sus diferentes cofradías o de las imágenes que procesionan por las calles de la villa durante la Pasión.

El programa de actividades de divulgación y promoción de la Semana Santa se completa con la publicación de un libro que verá la luz en las próximas semanas, cuyo contenido se basa en las investigaciones realizadas por el historiador local Jaime Gallego Boyano. La publicación recogerá, entre otros aspectos, la historia, el arte y el valor religioso y patrimonial que envuelve a la Semana Santa de la villa.

Con las diferentes iniciativas impulsadas, la Junta Pro Semana Santa pretende no solo conservar y proteger su patrimonio, sino también "acercarlo a nuevos públicos" y reforzar la proyección cultural y turística de Villalpando.