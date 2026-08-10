Ricobayo de Alba celebra ocho días de fiestas con verbenas, gastronomía, folclore y actividades para todas las edades

Ricobayo de Alba venerará este año a su patrona, Nuestra Señora la Virgen de la Asunción, con un amplio y variado programa que durante ocho días atraerá la participación de vecinos, emigrantes, allegados y foráneos para disfrutar de la fiesta, el folclore y la cultura.

Ricobayo se viste de fiesta

El pueblo se meterá de lleno hoy lunes 10 de agosto en los festejos. A las 12.00 horas hay un concurso de dibujo y pintura en las escuelas y a partir de las 13.00 horas, cita un año más con la feria de la tapa por los bares del pueblo que permitirá disfrutar de las mejores creaciones gastronómicas en el Bar Casa Atila y en el Mesón de Alba y Aliste. A las 18.30 horas, juegos tradicionales para todos: silla, tres pies, manzana, huevo y sacos. Caminata guiada al atardecer por el entorno de Ricobayo con salida a las 20.00 horas de la Plaza Mayor. A las 23.00 horas cine de verano en el frontón.

Ganador del certamen de la Tapa de Ricobayo 2025. / CH. S.

El martes 11 de agosto a las 14.30 horas tendrá lugar la comida popular a base de Arroz a la Zamorana. Se iniciará la tarde a las 17.00 horas con hinchables para todo el mundo y a las 18.30 taller de autocuidado (descubre cómo cuidarte con alta cosmética natural). El frontón acogerá a las 19.00 horas el torneo de fútbol para mayores de 16 años. A las 22.00 horas yincana nocturna de terror por el pueblo. Bajo el nombre de "Expediente Ricobayo", habrá pistas, pruebas, personajes misteriosos y sustos. Los menores deberán ir acompañados.

El miércoles 12 de agosto la tarde comienza con los juegos de agua a las 17.00 horas en la Plaza Mayor y el torneo de tute en el Mesón de Alba y Aliste. El frontón acogerá el torneo de fútbol para niños a las 18.30 horas. Tarde de folclore a las 20.00 horas con los bailes regionales del grupo La Arracada de Zamora. El Bar Atilano acogerá a las 21.30 horas la cena de homenaje a los jubilados ofrecida por el Ayuntamiento de Muelas del Pan. La primera verbena popular estará amenizada por la orquesta Musical Compás de Salamanca.

El jueves 13 de agosto, taller de autocuidado por la mañana y a las 18.00 horas juegos de bicis y carreras populares, para continuar más tarde con el Gran Prix por equipos: relevos, retos de habilidad, juegos de equilibrio, pruebas de puntería, preguntas sobre Ricobayo y gran prueba final. Las escuelas acogerán el concurso de tortilla a las 20.30 horas y pasada la media noche verbena popular con la orquesta "Tucan Brass". En el descanso se elegirán al Rey y la Reina de las Fiestas.

El torneo de pádel para mayores de 16 años abrirá los actos del viernes 14 de agosto, y a las 20.00 horas actuará el mentalista Co-s-Mico en las escuelas. Ya a las 22.00 horas, cita con el concurso infantil de disfraces amenizado con música de la comisión. Seguirá el concurso de disfraces para adultos amenizado por la charanga Manaita. Tercera noche de verbena con la actuación de la orquesta Syra.

El sábado 15 de agosto, día grande, habrá misa en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Asunción a las 12.00 horas amenizada por la charanga La Alborada, que también animará el posterior pasacalles. A las 14.00 horas reparto de chuches para los más pequeños en las escuelas. Torneo de frontón a las 18.00 horas y una hora después turno para la masterclass de pilates para todos en la zona de sombra de la Plaza Mayor. Continuará el concurso de postres a las 20.30, el gran bingo a las 23.00 y bailes nocturnos con la macro discoteca Fantástica.

Se cerrarán los festejos el día 16 de agosto en la Playa Fluvial de "Las Revueltas" del embalse del Esla con un torneo de voleibol a las 19.00 horas, y por la noche la fiesta del chiringuito.