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Accidente

Un hombre de unos 30 años resulta herido tras volcar un turismo en la A-62

El conductor del vehículo ha requerido asistencia sanitaria tras el accidente

Ambulancias del servicio de Emergencias 112

Ambulancias del servicio de Emergencias 112 / Cedida

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A.B.G.

Zamora

Un varón de unos 30 años ha resultado herido este lunes tras el vuelco de un turismo en el punto kilométrico 196 de la autovía A-62, a la altura de Castilla de la Guareña y en sentido Salamanca.

El aviso del accidente se recibió a las 20.45 horas. Según la información facilitada, se solicitó asistencia sanitaria para atender al ocupante del vehículo, que había resultado herido como consecuencia del siniestro.

Hasta el lugar fueron movilizados efectivos de Tráfico de Zamora y Salamanca, así como personal sanitario de Sacyl.

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Por el momento no han trascendido más detalles sobre el estado del herido ni sobre las circunstancias en las que se produjo el vuelco.

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