Fariza solicita "amparo" a la Junta por el "abandono absoluto" del Arroyo del Pisón, una de las "líneas de defensa" de Sayago

La Asociación Virgen del Castillo de Fariza de Sayago ha solicitado amparo a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, a la que ha trasladado una denuncia sobre la "situación de abandono absoluto" y la "ausencia temeraria de mantenimiento" en el Arroyo del Pisón, con el consiguiente riesgo para la integridad de los vecinos y sus bienes, al margen de los posibles daños medioambientales.

En el mismo escrito, solicita información sobre las razones por las que no ha limpiado el cauce de la rivera de un arroyo que forma parte del dominio hidráulico y que desemboca en la cuenca del río, por lo que "la competencia principal sobre su conservación corresponde a la Confederación Hidrográfica del Duero".

La Asociación alude en su denuncia a diversas leyes y normativas que obligan a garantizar el desagüe natural de los cauces, así como a su conservación al objeto de eliminar obstáculos que puedan provocar inundaciones o reducir la acumulación de combustible vegetal para prevenir incendios forestales.

De hecho, la denuncia remitida a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta detalla diversos riesgos que, de no actuar con urgencia en el Arroyo del Pisón, pueden provocar importantes daños. En concreto, menciona la posibilidad de que se originen incendios sin posibilidad de ser controlados y que podrían "destrozar" el Parque Natural de los Arribes del Duero, al margen de afectar a poblaciones limítrofes, explotaciones agrícolas y ganaderas y de suponer un "riesgo directo" para la población.

Otro de los peligros es el de posibles inundaciones durante el invierno, que podrían ocasionar "daños relevantes" en pueblos cercanos, así como en propiedades o explotaciones del sector primario. La Asociación también alerta de la posible destrucción o importantes daños en las canalizaciones de aguas residuales del municipio de Fariza de Sayago.

Por los motivos expuestos, solicita a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta que "considere denunciada la situación de abandono absoluto de la conservación del cauce del Arroyo del Pisón" y que facilite información "sobre las razones de carácter científico o técnico por las que no se ha procedido a su limpieza y conservación", a pesar de los riesgos descritos.

Del mismo modo, exige que "se actúe de forma inmediata" en el cauce hasta su desembocadura en el Duero y que se dote provisionalmente al Ayuntamiento de Fariza de Sayago, como medida cautelar, de un remolque cuba de 3.500 litros, con bomba y manguera y una motobomba ligera. Al margen de este material, también reclama la cesión temporal de 10 mochilas extintoras de 15 o 20 litros cada una, que serían devueltas una vez que se proceda a la conservación adecuada de la rivera del Arroyo del Pisón en Fariza de Sayago.

Por último, la Asociación subraya la importancia de que, con la mayor celeridad posible, se limpie el cauce y se mantenga en óptimas condiciones el Arroyo del Pisón que es una de las "líneas de defensa" del municipio y de la comarca de Sayago.