"La cocina zamorana se une por Sayago": La iniciativa solidaria que recaudará fondos para los afectados por el incendio de Fermoselle
El showcooking se celebrará el 16 de agosto en la localidad de Fariza y, entre otros, participan los restaurantes "Lera" y "El Ermitaño"
“La cocina zamorana se une por Sayago”. Bajo este lema, algunos de los cocineros más reconocidos de la provincia de Zamora han decidido promover una iniciativa solidaria para recaudar fondos, que se destinarán íntegramente a los afectados por el devastador incendio forestal de Fermoselle, que también ha provocado importantes daños en otros pueblos de la comarca de Sayago.
El “showcooking” solidario se celebrará el 16 de agosto, a partir de las 21.00 horas, en Fariza y los asistentes podrán degustar un menú degustación conformado por cuatro tapas elaboradas con productos de calidad de la provincia Zamora.
En esta “alianza” solidaria colaboran los restaurantes zamoranos “Lera”, de Castroverde de Campos, y “El Ermitaño” de Benavente, así como “Serrano” de la localidad leonesa de Astorga y “Euro-Toques” Castilla y León.
El precio fijado para degustar el menú degustación es de 15 euros por comensal y toda la recaudación será destinada íntegramente a paliar los daños provocados por el incendio forestal originado en Fermoselle y que ha afectado a otros pueblos, a explotaciones ganaderas y a otros sectores claves en la economía de la comarca.
Los organizadores animan a participar en esta “alianza de producto, profesionalidad y solidaridad” impulsada para “levantar Sayago” y para que resurja de las cenizas que han teñido de negro parte de sus pueblos y de sus bellos parajes naturales.
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