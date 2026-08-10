Carlos Martínez reprocha a la Junta que "Vox marque la agenda institucional" sobre la crisis migratoria de Ceuta

"Vox vuelve a marcar la agenda institucional de Castilla y León". Con estas palabras, el secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha criticado este lunes en Fariza de Sayago la postura de la Junta frente a la crisis migratoria y humanitaria que afecta a Ceuta.

Martínez, que ha recorrido los pueblos afectados por el incendio forestal de Fermoselle, ha instado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a que "se levante de la tumbona" y regrese de sus vacaciones, para evitar que Vox siga marcando la agenda institucional.

En este punto, remarcó que Vox podría incurrir en una deserción de sus responsabilidades si, como ha anunciado, no acude a la convocatoria de la Conferencia Sectorial convocada para el jueves por el Gobierno para abordar la redistribución de menores ante la saturación de los centros que tiene una ciudad autónoma como Ceuta”.

Así, Martínez, reclamó a Mañueco que "se ponga a dirigir y a presidir esta comunidad autónoma, de una vez por todas, que la extrema derecha deje de marcarle la agenda y que asuma sus responsabilidades”.

Además, incidió en que “si es contrario a la Ley de Inmigración, tiene que defenderlo, precisamente, en la conferencia sectorial”, a la vez que subrayó que “si discrepa de cuál va a ser la redistribución de los fondos, de cuál va a ser el mecanismo de financiación o de cualquier otra circunstancia, la respuesta no puede ser la deserción de sus responsabilidades, la incapacidad de dejar la silla vacía ante un drama como el que tenemos sobre la mesa”.