Carlos Martínez reclama "ayudas reales y urgentes" para los afectados por el incendio de Fermoselle: "Los fuegos se apagan, pero quedan los dramas"

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha instado a la Junta a firmar un “pacto autonómico” que propicie una nueva gestión forestal, así como la puesta en marcha de un modelo distinto de prevención y extinción de incendios en la comunidad.

Esta reclamación ha sido planteada por Martínez en la visita realizada este lunes a pueblos afectados por el incendio forestal declarado el pasado 29 de julio en Fermoselle, con la intención de conocer las demandas y necesidades de alcaldes, ganaderos y vecinos.

En su visita a Sayago, Martínez recordó que el PSOE lleva tiempo denunciando la “incapacidad” de la Junta para poner en marcha “una gestión forestal diferente”, a través de un servicio de prevención y extinción público y más profesional, que permita afrontar con mejores garantías incendios como el que este verano ha afectado a varios pueblos de la comarca.

En este punto, reconoció que, “tenemos que dar la razón” a los bomberos forestales, agentes medioambientales y a aquellos profesionales que, desde hace tiempo, reclaman unas mejores condiciones laborales en sus “precarios trabajos” para defender el patrimonio natural “de una forma más eficiente”. Por este motivo, responsabilizó directamente a la Junta y a su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, porque “no atiende y no defiende ese patrimonio natural”.

Hectáreas calcinadas

Además, precisó que Zamora es la provincia de la comunidad que más ha sufrido el “azote” de los incendios forestales en los últimos cinco años. De hecho, cifró en 140.000 las hectáreas calcinadas en la provincia en el último lustro, superficie a la que, si se suma la arrasada en León y Salamanca, evidencia que la zona oeste de Castilla y León precisa una planificación y una gestión forestal diferente.

“Zamora es el ejemplo vivo de que la gestión forestal de la Junta es claramente negligente e insuficiente para hacer frente a los retos que tenemos”, remarcó el líder regional del PSOE en su visita a Sayago.

Por otra parte, subrayó que “los fuegos se apagan, pero la vida continúa y quedan los dramas”, una dura realidad que “no se apaga con los anuncios de autobombo que realiza Mañueco año tras año” y recalcó que los afectados por incendios como el de Fermoselle precisan de forma urgente “ayudas reales” a la recuperación, que permitan afrontar “dramas personales”.

A modo de ejemplo, citó a varios ganaderos sayagueses que "lo han perdido absolutamente todo" y que, hasta el momento, tan solo han recibido una "ayuda ridícula" en forma de forraje para alimentar al ganado que ha sobrevivido, pero por un corto espacio de tiempo. Además, reprochó a la Junta que ninguno de sus representantes haya visitado a los ganaderos para plantearles un "apoyo material real" con el que poder hacer frente a las devastadoras consecuencias del incendio.

Más transparencia

Por otra parte, el líder regional de los socialistas recordó que tras los graves incendios en la Sierra de la Culebra en el verano de 2022, “se comprometieron 65 millones de euros y hasta 114 millones de euros fue la cifra que se estimó necesaria para la recuperación de toda la zona oeste”, por lo que reclamó datos concretos sobre la realidad de la ejecución presupuestaria de las ayudas comprometidas y anunciadas.

Asimismo, exigió a la Junta más transparencia y que "rinda cuentas" para conocer "cuánto de lo comprometido se ha cumplido" porque "jamás nos responde", cuando debería aclarar cuántos expedientes se han tramitado, cuántas ayudas para afectados por los incendios se han concedido y cuántas se han ejecutado.

Por último, remarcó que "necesitamos un libro blanco" del plan de recuperación de las zonas calcinadas por los incendios forestales para que los vecinos afectados tengan clara "la tramitación para atender lo urgente".