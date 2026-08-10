La Diputación de Zamora actualiza las ayudas de La Raya: 4 millones para crear empresas, invertir y generar empleo

La Diputación de Zamora ha actualizado las bases de la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a financiar proyectos de creación de empresas o proyectos de inversión en el ámbito territorial de la provincia incluidos en el Plan Socioeconómico de La Raya.

Las subvenciones cuentan con una dotación total de 4 millones de euros, que serán cofinanciados al 50% por la Junta y la institución provincial en tres anualidades. Las ayudas tienen como finalidad impulsar la creación de empresas, fomentar la inversión productiva, generar empleo y favorecer el asentamiento de población en los municipios situados a ambos lados de La Raya entre España y Portugal. En el caso de Zamora, son 66 los municipios situados en este espacio transfronterizo, especialmente afectado por el problema de la despoblación.

La convocatoria de subvenciones actualizada y publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia se estructura en cuatro líneas. La primera está dirigida a complementar las ayudas concedidas, con posterioridad al 1 de junio de 2025, por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (Icecyl) para proyectos de creación de empresas.

La segunda está enfocada a complementar subvenciones del Icecyl, concedidas con posterioridad al 1 de junio de 2025, para proyectos empresariales de inversión cofinanciados con fondos FEDER, mientras que la tercera apoyará proyectos de inversión cuyo objetivo sea la ampliación de plazas en centros de servicios sociales y sanitarios, especialmente en el ámbito de atención residencial, y siempre que la inversión vaya vinculada a la creación de empleo.

La última línea es la destinada a proyectos de creación, inversión o mejora de empresas dedicadas a actividades de transformación y comercialización del sector agroalimentario.

La convocatoria va dirigida a personas físicas jurídicas, comunidades de bienes y sociedades civiles que ejerzan, o vayan a ejercer, una actividad económica en los municipios de la Raya en la provincia de Zamora.

El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre de 2026, de manera presencial solo si se trata de personas físicas o a través del registro electrónico para todos los solicitantes.

Para recibir la ayuda, los gastos deberán efectuarse antes el 30 de abril de 2027, tal y como refleja la actualización de la convocatoria, que también detalla las cuantías máximas de las ayudas, las condiciones de la concesión y la forma de justificarlas, que variarán en función de a que línea de subvenciones pertenecen los beneficiarios.