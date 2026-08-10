El alcalde de Fariza reclama un "plan" que diferencie montes públicos y zonas urbanas para proteger a los pueblos de los incendios

El alcalde de Fariza, Manuel Ramos, ha exigido a la Junta un “plan integral” redactado por un técnico, que diferencie entre montes públicos y zonas urbanas para proteger a los pueblos de incendios forestales como el que el pasado 29 de julio se originó en Fermoselle y que se propagó a varias localidades de la comarca de Sayago.

Ramos ha acompañado este lunes al secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, durante la visita realizada a pueblos afectados por el fuego, en los que ha causado importantes daños. En concreto, Ramos se refirió a los devastadores efectos del incendio en explotaciones ganaderas de Mámoles, Palazuelo y Zafara, al margen de otros daños.

Con urgencia, como recordó, se convocó una reunión de alcaldes para elaborar un documento que recoja las necesidades de cada pueblo que, a corto plazo, será remitido a las consejerías de Medio Ambiente y de Agricultura de la Junta, así como a la presidencia, para que “conozcan nuestras preocupaciones” y aprueben una “dotación” destinada a paliar los daños. Ramos reiteró la importancia de aprobar un “plan integral” que contenga medidas para proteger a los pueblos de incendios forestales porque, de lo contrario, “volverá a pasar lo mismo” en un corto espacio de tiempo.

Lecciones

Durante la visita a Sayago, el secretario general del PSOE en Zamora, Antidio Fagúndez, ha reprochado a la Junta que "no haya aprendido la lección" después de los incendios que el pasado año se registraron en Molezuelas o en Porto de Sanabria o los que en 2022 arrasaron miles de hectáreas en la Sierra de la Culebra. Fagúndez se mostró mostrado muy crítico con el operativo de prevención y extinción de la Junta que, como ya advirtieron los socialistas el pasado mes de junio, carecía de medios humanos y técnicos suficientes.

Por otra parte, exigió explicaciones sobre los motivos por los que se declinó el ofrecimiento realizado por el Ayuntamiento de la capital para que los bomberos de Zamora se sumaran al operativo de extinción del fuego iniciado en Fermoselle.

En concreto, como matizó, el Ayuntamiento de la capital ofreció la colaboración de más de 50 bomberos y de 14 vehículos, pero no fueron activados para luchar contra el incendio o para ayudar a los vecinos de varios pueblos desalojados que fueron evacuados a Bermillo.

Para Fagúndez la “única explicación es la rivalidad política y que el presidente de la Diputación permanentemente tiene que confrontar con aquellos Ayuntamientos que no son de su mismo color político”.