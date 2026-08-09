Riofrío se une para limpiar su río

La localidad de Riofrío de Aliste ha desarrollado este fin de semana una actividad consuetudinaria y comunitaria digna de arraigar en la conciencia para disfrutar la riqueza medioambiental y de la biodiversidad: la limpieza del cauce fluvial y ribereño del río Frío.

La Asociación Cultural de Vecinos “Riofrío Despierta” fue la encargada de promover la iniciativa por tercer año consecutivo, y logró congregar a un buen número de vecinos, hombres y mujeres de todas las edades, desde niños a adolescentes y jubilados, dispuestos a echar una mano y contribuir al decoro del cauce y ribera del río Frío.

Con unas botas de agua, unas hoces o unas guinchas, y sobre todo con mucha voluntad propia, los vecinos se encargaron de ir recogiendo y retirando todo aquello que no debería estar allí hasta dejarlo como una patena. Ver el antes y el después refrenda que su esfuerzo no fue ni mucho menos en vano y el río Frío muestra de nuevo su esplendor gracias a los voluntarios.

Es la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba, con 31 municipios y 102 pueblos, un área rica en grandes curso fluviales como los ríos Duero, Esla, Frío, Aliste, Manzanas, Cebal, Cabrón Castrón, Espinoso y Mena, a cuyos cauces siguen llegando elementos ajenos e impropios de lo que deberían ser paraísos ricos en biodiversidad

La “cosecha” de este año en el río Frío dejó desde un latón de escabeche a una bota de fuelle y las clásicas botellas y tarros de plástico y cristal que los voluntarios depositaron en los contenedores de basura. Con la satisfacción del trabajo bien hecho, los voluntarios fueron luego agasajados con una comida en el salón de bailes como agradecimiento a su intensa y acertada labor.

El río

Riofrío de Aliste tiene entre sus principales valores el citado cauce, que procede de la Sierra de la Culebra. Tras nacer en el entorno de la “Fuente de Moya Pan”, entre Ferreras de Arriba y Sarracín de Aliste, llega a un acogedor y bonito pueblo al que, además de prestarle su nombre, durante siglos le ha dado la vida: es obvio que los primeros moradores ni mucho menos se equivocaron, más bien acertaron de pleno, al elegir la ubicación parea Riofrío.

Muestra de la importancia del río Frío para Riofrío es que allá por 1752, cuando se realizó el Catastro del Marqués de la Enseñada en su cauce, desde la entrada en los límites con Sarracín y la salida en la raya con Valer, había 17 molinos harineros de agua y un batán.

Durante siglos sus aguas han abastecido a las familias y fertilizado sus huertos ribereños. Hasta 1948, cuando llegó el agua corriente al pueblo (no el abastecimiento domiciliario), las aguas del Frío eran las que abastecían tanto a los hogares como a los animales domésticos: vacas, burras, mulas y cerdos. Un líquido elemento finito que allí casi es infinito pues el río Frío aún hoy es de los pocos de Aliste que aguanta las sequías del verano manteniendo su caminar por Sarracín, Riofrío y Valer.

En 1948 los vecinos afrontaron la primera traída de aguas desde el paraje campestre de “Peñas de Mayas” para dar suministro a la fuente pública situada frente a la iglesia de San Pedro. Diecisiete años después, allá por 1966, se le unía la del pago de “Fuente Merina". Riofrío lleva ya 51 años con abastecimiento domiciliario de agua, pues esta llegaba allá por 1975 siendo por aquel entonces uno de los primeros núcleos alistanos en contar con tal adelanto.

El río que da sentido y nombre al pueblo es su columna vertebral, partiéndolo en dos y representando un papel relevante en las vidas de sus moradores, dejando en su recorrido lugares de ensueño, trabajo y recuerdos. El río fue y es vida y seguirá siendo fuente de vida para Riofrío.