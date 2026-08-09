La Raya reivindica el folclore ibérico

La Raya de España y Portugal vivió uno de los momentos álgidos de la época estival 2026 gracias al Festival Internacional de Folclore de Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes, que logró convertir a Trabazos por un día en la capital ibérica de la cultura tradicional congregando a danzas y melodías de uno y otro lado de la frontera en la Plaza de las Eras Grandes.

La organización, dentro del verano cultural 2026, corría a cargo de la Asociación Transfronteriza “Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes”, que desde su creación y puesta en marcha allá por 1992 contribuye a la recuperación y fomento del folclore. Fue pionera del renacer del folclore y gracias a sus aulas y profesores muchos niños y jóvenes se convirtieron en folcloristas orgullosos de la herencia cultural de sus antepasados.

Un evento sin fronteras que contó con la colaboración del Ayuntamiento de Trabazos, la Diputación de Zamora y la Fundación Caja Rural de Zamora.

Su Escuela de Folclore “Aulas de Música de Trabazos” es la más longeva de la provincia de Zamora, solamente por detrás del Consorcio de Fomento Musical. Una trayectoria ejemplar que le ha valido numeroso reconocimientos institucionales como la “Excelencia de Frontera 2009” de la Junta de Castilla y León, “Cultura Tradicional 2011” de la Fundación Caja Rural de Zamora y “Patrimonio Cultural Tierras de Zamora 2018” de la Diputación Provincial de Zamora. Su grupo de coros y danzas es de los más solicitados en las fiestas patronales veraniegas zamoranas.

La Agrupación Folclórica “Señora de la Sierra” de Villarrubia de los Ojos en Ciudad Real fue la encargada de mostrar en tierras alistanas la cultura tradicional propia de una región como Castilla-La Mancha. Su historia se remonta a la posguerra, cuando allá por los años cincuenta un grupo de vecinos se marcaron el objetivo de recuperar las tradiciones y costumbres del pueblo manchego en peligro de extinción, rescatando y dándole vida a sus ancestrales bailes.

Está compuesta en la actualidad por 29 integrantes (12 músicos, 4 cantantes y 13 parejas mixtas de baile; aparte de contar con un grupo infantil de 100 niños). La rondalla cautivó a los alistanos al son de la bandurria, laúd, guitarra, guitarro manchego y castañuelas con un atractivo repertorio liderado por el “Fandango de Villarrubia” y jotas amorosas (ronda), laboreo (aceituna y vendimia) y populares “Mancha Manchega”); seguidillas y rondeñas manchegas, arropadas por canciones que narraron historias de amor, trabajo, fe y convivencia, que han permitido la transmisión intergeneracional de un legado cultural que sigue vivo gracias al compromiso de sus integrantes.

El Grupo de Danzas Mixtas “Mirandanças” fundado en 2005 en Miranda do Douro (Portugal) dio con sus pauliteiras en Trabazos un paso más en su insigne misión de perpetuar el patrimonio cultural de las tierras mirandesas, rayanas con las alistanas, respetando en su esencia más pura las costumbres y tradiciones que fueron siendo transmitidas durante siglos de padres a hijos. Unas danzas y canciones que retratan la vida cotidiana de la gente sencilla del campo mirandés, celebrando su trabajo agrícola, los momentos festivos y las reuniones comunitarias.

Su atractiva indumentaria cautiva y apasiona: “Los trajes que vestimos, recreados cuidadosamente a partir de las prendas que usaban nuestros ancestros, llenan de color y vida el cada danza, recordándonos la época en que las tradiciones se vivían al aire libre, en ferias, peregrinaciones y festivales de desgranado del maíz”. Aseguran además que sus danzas ancestrales "son una fusión de historia y emoción que busca no solo recordar, sino también inspirar a las nuevas generaciones a valorar el legado que nos han dejado”. Cada una de sus danzas en Trabazos y en Aliste fue un tributo al pasado, una celebración del presente y una promesa de futuro.

El grupo “Gaiteros de Aulas de Música”, liderados por el profesor José Juan Mezquita, de Riofrío, mostró la versatilidad de la gaita de fole un peculiar instrumento que durante siglos han servido para animar rondas, alboradas, casamientos, bodas, bailes y procesiones entre sonidos, armonías y alegrías.

Se unieron a la fiesta las “Pandereteras de Raigal” un nuevo latido musical que nace en el corazón de la tierra alistana para rescatar del olvido esas canciones que alguna vez fueron parte del pueblo, esas melodías que habitaban en la memoria colectiva pero que el tiempo quiso silenciar. Demostraron en su actuación ser raíz y presente, porque no han venido a reinterpretar la tradición, sino a despertarla, mostrando que hay melodías que no deben desaparecer y voces que no deben callarse.

El Festival de Folclore de Trabazos mostró unos repertorios que son una búsqueda constante en lo ancestral, en lo auténtico, en aquello que vibra más allá de la moda o lo pasajero: el folclore popular ibérico y sin fronteras en su esencia más pura.