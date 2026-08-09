Piquitos castaña, la pequeña y discreta mariposa de las malvas que puedo incluso encontrarse en las ciudades

Carcharodus es un género de lepidópteros de la familia Hesperidae, la cual está compuesta por mariposas de tamaño pequeño a mediano, conocidas por su estructura corporal robusta, con la cabeza grande y el tórax ensanchado, y su vuelo rápido y errático. Carchadorus significa en griego "dientes agudos", referido al característico dibujo de sus fimbrias alares, en forma de pequeños picos y que ha originado también su nombre en castellano: piquitos.

La piquitos castaña (Carcharodus alceae) es, sin duda, la especie de este género más extendida en nuestro entorno. La podemos encontrar en una gran diversidad de medios naturales, desde zonas agrícolas y urbanas hasta áreas forestales y serranas, siempre y cuando abunden sus plantas nutricias, principalmente las malvas (Malva sylves-tris, Malva neglecta y otras), la malva real (Alcea rosea) y el malvavisco (Althea officinalis).

Piquitos castaña, la pequeña y discreta mariposa de las malvas / J. A. H.

Su área de distribución abarca el sur y centro de Europa y el centro y suroeste de Asia, estando ampliamente difundida en la península ibérica. En el caso de nuestra provincia, constatamos la existencia de amplias lagunas en su mapa de distribución, en buena medida debido a la insuficiencia de prospección específica.

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Se trata, sin embargo, de una especie que podemos localizar con facilidad en entornos urbanos y suburbanos, donde suelen abundan las malvas, principal sustento de sus orugas. Además, presenta un prolongado período de vuelo que incluye desde el mes de marzo hasta el de octubre, con al menos tres generaciones anuales sucesivas.