El concurso fotográfico "Donde ondean los pendones" de Fariza ya tiene ganadores

"Sonidos de la tradición". Este es el título de la fotografía ganadora de la primera edición del concurso "Donde ondean los pendones" organizado de forma conjunta por el Ayuntamiento de Fariza y la Asociación Cultural Virgen del Castillo para poner en valor una de las tradiciones más representativas de la localidad y de la comarca de Sayago.

Raquel Benéitez Silvo, de Mámoles, es la autora de la fotografía que este domingo recibirá el primer premio del certamen, en el que el jurado también ha reconocido la calidad de la imagen "La fuerza de la memoria", de Miguel Jiménez Sousa, vecino de Sanzoles, con el segundo premio. La entrega de premios tendrá lugar este domingo, en el preludio de la "Cena del Socio", uno de los actos organizados con motivo de la Semana Cultural que, hasta el 15 de agosto, se celebrará en Fariza.

Fotografía "La fuerza de la memoria", reconocida con el segundo premio del concurso. / Cedida

El certamen fotográfico busca contribuir a la conservación y difusión del patrimonio cultural ligado a los pendones y a la romería de Nuestra Señora del Castillo, reuniendo imágenes que reflejen la fuerza, la emoción y el valor documental de esta tradición.

La organización ha agradecido públicamente la participación de todos los participantes que han aportado fotografías, la colaboración de los miembros del jurado encargado de seleccionar las mejores imágenes y la ayuda de "Foto Cliché", que ha sido clave para poder celebrar el concurso.

La Asociación Cultural Virgen del Castillo y el Ayuntamiento de Fariza darán continuidad al concurso con la intención de que contribuya a conservar, divulgar y poner en valor, a través de la fotografía, una de las señas de identidad más importantes de Fariza y de la comarca de Sayago.