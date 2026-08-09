La Bóveda de Toro apuntala su afición taurina con un vibrante encierro urbano en sus fiestas

La Bóveda de Toro ha disfrutado este domingo de una intensa jornada festiva en honor de la Virgen de las Nieves en la que, como no podía ser de otro modo, los festejos taurinos han sido los protagonistas. Y es que el municipio ha logrado preservar una extensa tradición taurina y potenciar una afición que los mayores han transmitido a las nuevas generaciones, por lo que su continuidad en el tiempo está asegurada

Vecinos de la localidad y de otros pueblos de la provincia se han reencontrado este domingo en las calles de La Bóveda de Toro para disfrutar del encierro urbano matutino programado por el Ayuntamiento con motivo de las fiestas patronales. Desde primera hora de la mañana, los aficionados esperaron con emoción la suelta de dos novillos que, durante el encierro, ofrecieron un buen juego y contribuyeron al espectáculo.

A lo largo del recorrido, los más valientes citaron a cada uno de los novillos para desafiar su trapío y casta con vibrantes carreras. Los aficionados más prudentes se parapetaron detrás de las merinas de seguridad instaladas por el Ayuntamiento en las calles, desde las que siguieron de cerca el festejo.

Sin incidentes

Las elevadas temperaturas no restaron público al encierro urbano, que discurrió sin incidentes y que dio paso a la degustación de sabrosas viandas en las peñas de la localidad que, durante los días de fiesta, abren sus puertas a vecinos y visitantes, con los que comparten su hospitalidad.

La alcaldesa de La Bóveda de Toro, María Jesús Riesco, destacó que encierros como el celebrado este domingo contribuyen a apuntalar la afición en una localidad en la que los espectáculos taurinos son los auténticos protagonistas de las fiestas en honor de la Virgen de las Nieves.

Además, resaltó que desde que fueran inauguradas los novillos y las vaquillas que se han soltado en los encierros o en los desenjaules han ofrecido un buen juego, lo que contribuye a la diversión y a atraer a aficionados de otras localidades.

De hecho, la bravura del ganado elegido para los festejos taurinos ha obligado al Ayuntamiento a reparar algunas de las merinas instaladas en las calles para garantizar la seguridad del público.

La intensa jornada taurina celebrada este domingo en La Bóveda de Toro también incluye un encierro ecológico con carretones para los más pequeños y otro urbano en horario nocturno. Además, para este lunes 10 de agosto, el Ayuntamiento ha programado un concurso de recortes infantiles, que permitirá a los más pequeños demostrar su destreza y valentía en el noble arte del corte puro.

Al margen de los festejos taurinos, la alcaldesa destacó la masiva afluencia de personas a otros actos programados con motivo de las fiestas como las verbenas, las actuaciones musicales o los concursos y que "han abarrotado" unas calles de un pueblo que, durante la celebración, recupera el pulso y la actividad de épocas pasadas.