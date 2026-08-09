Agradecimiento a la memoria viva de Argusino: El desaparecido pueblo rinde un homenaje a los nativos mayores de 80 años

Arropado cruzó José Antonio Sevillano los 622 kilómetros que distan entre su domicilio en Jerez de la Frontera y Argusino. Un viaje de reencuentro marcado por la sorpresa de un homenaje a los nativos mayores de 80 años que su familia supo mantener en secreto hasta el último minuto. Como tantos, la desaparición del pueblo sayagués tras la construcción de la presa de Almendra hace ya 59 años le sumió en un camino de dispersión poblacional y emocional a la que difícilmente puede poner palabras.

Junto a José Antonio, otros cinco hombres y mujeres tampoco olvidan unas raíces que aguantan impertérritas el paso del tiempo y el desgaste del agua. La asociación cultural Argusino Vive rindió homenaje también a Ángel Fernández, Flora Peñas, María Teresa Fernández, Cándida Sevillano y Pepe Domingo en una jornada de reencuentro marcado por el agradecimiento a quienes construyeron el significado de comunidad antes y después de aquel fatídico septiembre de 1967.

Un gesto con el que se pretende perpetuar el iniciado el año pasado con otros 17 homenajeados y que, un año más, regó de lágrimas y recuerdos el entorno de la ermita de la Santa Cruz. Agradecimiento por partida doble dirigido también a unos de los grandes "aliados" a la hora de "mantener viva la memoria de Argusino" como es el Ayuntamiento de Villar del Buey.

Fue el vecino consistorio el que asumió desde la desaparición de la antigua localidad "la custodia y gestión administrativa y jurídica de Argusino", labor a la que se ha sumado la continua ayuda prestada a la asociación fundada hace una década para fortalecer el vínculo con el pueblo en vísperas de cumplirse los 50 años del fatal desenlace.

Recuerda Francisco Nieto, en calidad de tesorero de la asociación, el esfuerzo económico y de recursos realizado por el consistorio que, más allá de sufragar actividades y gestionar permisos, financió la construcción del columbario inaugurado en 2024 "y que tanto ha significado para los argusinejos". "Por eso, queremos agradecer al Ayuntamiento de Villar del Buey todo lo que hacen por Argusino, personalizado en su alcalde, José María Nieto y su teniente de alcalde, Antonio Domínguez, porque si su ayuda todo esto no sería posible", añadió.

Palabras que extendieron también a las hermanas Lara y Romina Guerra por su "gran trabajo en una segunda línea". "En cualquier evento, por sencillo que parezca, siempre hay un trabajo en la sombra que es vital, sin el cual las cosas no saldrían adelante. Y en eso Lara y Romina siempre han estado ahí".

Un agradecimiento muy ligado a la homilía del párroco Juan José Carbajo que abrió el día de encuentro al que se sumaron, entre otros, el expiloto Jesús de Dios, de quienes muchos aún recuerdan cómo "en algunas fiestas de Santa Cruz pasaba sobrevolando bajo tirando cartas que niños y mayores iban buscando". A sus 93 años, Jesús no pudo evitar abandonar sus quehaceres en Cibanal para acudir a la cita.

Recuerdo que no fue capturado por ninguna de las entonces escasas cámaras fotográficas que sí congelaron otras escenas de la vida cotidiana de Argusino desde faenas en el campo hasta fiestas y bodas. Unas instantáneas de las que hijos y nietos del desaparecido pueblo pudieron disfrutar reviviendo una época que muchos ni siquiera tuvieron la oportunidad de disfrutar.