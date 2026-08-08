Ribadelago dice basta: Cerca de 700 personas reclaman "respeto" y la mejora de servicios públicos

“Menos promesas y más soluciones” o “Ribadelago merece respeto”. Estas son algunas de las proclamas que se han escuchado este sábado durante la manifestación convocada en Ribadelago, que ha sido secundada por alrededor de 700 personas.

Durante el acto de protesta, vecinos portaron una pancarta con la que recordaron que la tragedia de 1959, provocada por la rotura de la presa de Vega de Tera que arrasó Ribadelago Viejo y que se saldó con 144 víctimas mortales, “ya pasó”, aunque el “abandono continúa”.

Por este motivo, los manifestantes reclamaron un “futuro digno” para Ribadelago, así como “respeto” para unos vecinos que exigen “más soluciones” y “menos promesas”. De forma ordenada, los participantes completaron el recorrido trazado para la manifestación, que partió de La Moral y prosiguió por Ribadelago Viejo para concluir en Ribadelago Nuevo.

Los participantes, así como representantes de la formación Zamora Decide, alzaron sus voces para denunciar la falta de consideración que, desde hace años, sufren los vecinos de Ribadelago, sin que las instituciones atiendan sus principales reivindicaciones.

Manifestantes recorren un tramo de la manifestación entre Ribadelago Viejo y Ribadelago Nuevo. / Cedida

De hecho, la pretensión de los promotores de la concentración era trasladar un "mensaje firme, sereno y constructivo a las administraciones públicas", así como una "llamada a la responsabilidad institucional" para garantizar unos servicios públicos dignos y la protección de un patrimonio que forma parte de la memoria colectiva.

Así, entre otras reivindicaciones, los manifestantes expusieron la necesidad de reparar de forma urgente del camino público de La Retuerta, que conecta Ribadelago Nuevo con Ribadelago Viejo, una vía plagada en la actualidad de socavones y baches que dificultan un tránsito seguro tanto para los vecinos como para los visitantes.

Del mismo modo, exigen la sustitución de aquellas tuberías que se mantienen en fibrocemento para garantizar la sanidad del agua, así como la potabilidad del abastecimiento de Ribadelago Nuevo. La falta de limpieza y mantenimiento de los espacios públicos es otra de las denuncias formuladas por los vecinos que secundaron la manifestación, así como las dificultades para recibir con nitidez los canales de televisión o la ausencia de fibra óptica en Ribadelago Viejo, circunstancia que mantiene aislado digitalmente a su núcleo histórico.

Además, el acto de protesta ha servido para recordar a las instituciones que, aunque Ribadelago forma parte del Parque Natural del Lago de Sanabria, no recibe el necesario para garantizar su conservación y su puesta en valor. Otra de las preocupaciones que comparten los manifestantes es la prevención de incendios forestales, tras los registrados el pasado verano que pusieron en serio riesgo a Ribadelago.

Por este motivo, consideran imprescindibles mantener limpios y desbrozados los alrededores del pueblo para que, en caso de que sea necesario, actúen de cortafuegos si avanzan las llamas.

Por último, los vecinos que han apoyado el acto de protesta incidieron en que preservar Ribadelago no significa únicamente mejorar la vida de sus actuales residentes, si no también “respetar la memoria de quienes lo perdieron todo”.