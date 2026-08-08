Nuevo homenaje póstumo a Herminio Ramos: Pereruela reconoce su vocación de servicio público y su defensa de la alfarería tradicional

Pereruela ha rendido este sábado 8 de agosto un sencillo pero emotivo homenaje póstumo a Herminio Ramos por su intachable trayectoria de servicio público, su vinculación con la localidad y su defensa y promoción de la alfarería tradicional.

El reconocimiento público ha tenido lugar en el marco de la celebración de la XVI edición de la Feria de Alfarería “Alfareruela” y de la IV Feria Multisectorial que, con el paso del tiempo, ha ganado terreno y ha relegado a un segundo plano la esencia con la que hace 16 años nació el certamen.

De hecho, la presencia de artesanos del barro en la Feria se ha reducido este año a la mínima expresión, lo que dificulta la puesta en valor de un sector, el de la alfarería tradicional, que ha posicionado a Pereruela como un referente nacional.

Durante la inauguración, de “Alfareruela”, el Ayuntamiento rindió el homenaje póstumo a Herminio Ramos, al que asistieron familiares que recogieron una placa conmemorativa. En la apertura del certamen participaron, entre otras autoridades, el vicepresidente de la Diputación, Víctor López de la Parte, y el alcalde de Pereruela, David Lagarejos.

Una vez inaugurada “Alfareruela”, los visitantes pudieron admirar la exposición de varias piezas de alfarería y recorrer los diferentes puestos de venta.

Así, al margen del puesto de un alfarero y de otro en el que un ceramista exhibió sus piezas elaboradas con barro, el resto de puntos de venta estaban relacionados con otros sectores, en los que los visitantes pudieron adquirir bolsos, cuadros, navajas, llaveros, velas de cera, ambientadores naturales, artículos creados en 3D o miel, entre otros productos.

En el marco de “Alfareruela” el cronista oficial del pueblo, Ramón M. Carnero, fue el encargado, un año más, de guiar a los visitantes en un recorrido por el Centro de Interpretación del Barro, en el que pudieron conocer su historia y la estrecha relación entre Pereruela y la alfarería tradicional.

Acto seguido, los asistentes al certamen disfrutaron con la actuación del grupo de baile tradicional “Los Alfares” de Pereruela, que dio paso a una comida popular en el frontón. Para la jornada también se han programado hinchables de agua, un partido de pelota a mano, una demostración de alfareros y talleres para niños o la actuación de una charanga y una discomovida.

El Ayuntamiento de Pereruela ha organizado un año más el certamen de alfarería y multisectorial, que ha contado con la colaboración de la Diputación Provincial de Zamora y de Caja Rural.