La localidad de Jambrina ha amanecido este sábado con indignación después de que, durante la pasada madrugada, una de las tradicionales farolas de hierro fundido del municipio haya sido arrancada de raíz.

Indignación en Jambrina tras arrancar de raíz una farola de hierro fundido de gran valor sentimental. / Cedida

La farola forma parte de un conjunto que fue regalado hace años al pueblo por una familia vinculada al pueblo y que actualmente reside en Oviedo, lo que añade un importante valor sentimental y patrimonial a estos elementos del mobiliario urbano.

El alcalde de Jambrina, Rafael Calvo, ha mostrado su total rechazo ante lo sucedido y ha trasladado la condena unánime tanto del Ayuntamiento como de los vecinos. Desde el municipio califican el acto como “una auténtica salvajada” y lamentan profundamente unos daños que afectan a un elemento especialmente apreciado por el pueblo.

Los hechos ya han sido comunicados a la Guardia Civil, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y determinar las posibles responsabilidades.

Indignación en Jambrina tras arrancar de raíz una farola de hierro fundido de gran valor sentimental. / Cedida

Debido a la resistencia y al peso de la farola, fabricada en hierro fundido, se considera probable que el vehículo implicado en el impacto haya podido sufrir daños de consideración, aunque deberá ser confirmado durante las investigaciones.

El Ayuntamiento confía en que las pesquisas permitan conocer cuanto antes las circunstancias de lo sucedido y localizar al responsable o responsables de unos hechos que han provocado una profunda indignación entre los habitantes de Jambrina.