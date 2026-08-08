El homenaje más intergeneracional: Los jóvenes de Abelón "apadrinan" a los mayores en un emotivo reconocimiento

El verano propicia emotivos reencuentros en pueblos de la provincia de Zamora que durante el resto del año luchan incansablemente por sobrevivir. Uno de los más especiales es el que, desde el año 2013, se celebra en Abelón, pequeño pueblo de la comarca de Sayago, que en sus fiestas de agosto rinde un entrañable homenaje a sus mayores, en señal de respeto a una generación que es el mejor espejo en el que pueden mirarse los más jóvenes.

Como cada año, al inicio de las fiestas de agosto Abelón celebra este emotivo acto de reconocimiento a vecinos de 80 o más años que viven en el pueblo o que regresan en verano a su tierra natal para reencontrarse con sus orígenes.

El matiz especial de este homenaje lo aportan los jóvenes del pueblo que "apadrinan" a los mayores, en un acto de "unión" y de "comunión" y que se enmarca en el reencuentro estival de las familias que residen o cuyas raíces se hunden en Abelón.

Un total de 22 octogenarios han sido los protagonistas este año de un homenaje que fue inaugurado con un pasacalles en el que los mayores, del brazo de sus jóvenes padrinos y madrinas, recorrieron las calles del pueblo hasta la iglesia, en la que fueron recibidos con la música tradicional interpretada por el grupo de folclore "La Arracada".

Acto seguido, mayores y jóvenes, así como otros vecinos de Abelón que quisieron participar en el homenaje, se congregaron en el interior de la iglesia en la que fue oficiada una misa castellana. Tras la eucaristía, cada uno de los octogenarios recibió de manos del alcalde un "pequeño detalle" con la intención de que lo conserven como un grato recuerdo de un día muy especial.

La ceremonia religiosa dio paso a una comida de hermandad ofrecida por el Ayuntamiento, en la que los mayores homenajeados y sus padrinos y madrinas reforzaron un vínculo que guardarán para siempre en su memoria y en su corazón.

El reconocimiento también sirvió para estrechar los lazos entre aquellos vecinos que residen en el pueblo y los que regresan cada verano después de tener que emigrar lejos de su tierra natal, emotivo reencuentro que de nuevo este año sirvió para poner en valor el papel desempeñado por aquellos abeloneses que han contribuido a mantener viva la identidad y la memoria colectiva.

En el preludio del homenaje a los mayores del pueblo tuvo lugar la lectura del pregón inaugural de las fiestas, acto que también sirvió para mostrar la solidaridad con la comarca de Sayago tras unos días marcados por el incendio forestal originado en Fermoselle el pasado 29 de julio. Durante el discurso festivo se dedicaron unas palabras a aquellas localidades que han sufrido las devastadoras consecuencias del incendio más grave que se ha registrado en la provincia durante el verano.