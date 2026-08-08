Accidente
Herido un hombre de unos 70 años tras salirse de la vía y arder su coche en Villaralbo
Los bomberos y la Guardia Civil acudieron al lugar del siniestro en Villaralbo, donde el turismo se incendió tras salirse de la vía
Un hombre de unos 70 años ha resultado herido este sábado en un accidente de tráfico registrado en la carretera ZA-P-1102, a la altura del kilómetro 1, en el término de Villaralbo.
El suceso se ha producido en torno a las 18.04 horas, cuando un turismo se ha salido de la vía por causas que por el momento se desconocen. Según la información facilitada a los servicios de emergencia, el conductor se encontraba consciente y fuera del vehículo, aunque presentaba una brecha en la cabeza.
Tras el accidente, el turismo ha comenzado a arder, por lo que se ha movilizado a la Guardia Civil de Tráfico y a los Bomberos del parque de Zamora Centro de la Diputación. Sacyl también ha enviado asistencia sanitaria al lugar para atender al herido.
Además, se ha dado aviso al Centro Provincial de Mando de Medio Ambiente ante el riesgo de que las llamas del vehículo pudieran propagarse a la vegetación cercana.
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