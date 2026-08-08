Cultura, tradición taurina y peñas en las fiestas de Villafáfila

Villafáfila afronta sus fiestas patronales con una programación que vuelve a combinar tradición, cultura, deporte y actividades para todas las edades, una apuesta con la que el Ayuntamiento busca mantener las costumbres del municipio sin renunciar a incorporar nuevas propuestas para vecinos y visitantes.

El concejal de Fiestas, Javier Martín, explica que esa ha sido la línea seguida durante todo el mandato: "Intentamos que haya un poco de todo. No solo queremos ocio, también acercar la cultura y mantener nuestras costumbres". Esa filosofía se refleja en una programación que concede espacio a la música, el deporte, las actividades infantiles, las propuestas para mayores y también a iniciativas culturales que, según señala, difícilmente podrían disfrutarse en otras épocas del año.

Entre ellas destaca la exposición "Palomares" de Melchor Valbuena, así como el concierto de piano y clarinete que ofrecerán dos jóvenes con raíces familiares en Villafáfila. A ello se suma el concierto para mayores con un repertorio de pasodobles y coplas, el ya consolidado Cross Popular, que reúne a cientos de participantes, y actividades pensadas para compartir entre abuelos y nietos.

Junto a esa programación, las peñas vuelven a desempeñar un papel fundamental en la vida del municipio. El alcalde, Antonio Jesús Rodríguez, explica que buena parte de la convivencia se desarrolla en esos locales donde durante varios días se suceden comidas, cenas y visitas entre grupos de amigos. "Aquí se hace la vida en la peña. Todos los días se come, se cena y hay mucho movimiento entre unas y otras", afirma.

Las jornadas festivas también reservarán un lugar destacado para mañana domingo, cuando se celebrará el tradicional encierro por el campo, uno de los actos más esperados de las fiestas que comenzará a las 10 horas, al que se sumarán otras iniciativas como los chiquibueyes organizados por Villa Taurina. La programación oficial continuará desde el 13 de agosto con las orquestas, la animación musical y la tradicional cena de la chota, que volverá a reunir a 500 comensales con la colaboración de las peñas. El alcalde, Antonio Jesús Rodríguez, invita a vecinos y visitantes a acercarse estos días a disfrutar de estas fiestas. n