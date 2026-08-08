Aliste está de fiestas: no te pierdas ningún acto

La comarca de Aliste tiene por delante una semana donde numerosos pueblos renacen por unos días para honrar a sus patronos y patronas con multitud de actos diurnos y nocturnos para todos los gustos: misas y procesiones, folclore al son de gaitas, dulzainas y tamboriles; degustaciones gastronómicas y verbenas populares hasta el amanecer.

En Moveros, como manda la tradición cada 8 de agosto, vecinos y emigrantes, niños, jóvenes y mayores, se dieron cita en la iglesia parroquial de Santa Colomba para venerar por todo lo alto a San Ciriaco como una emotiva misa solemne y procesión. Por la tarde, hinchables para los más pequeños y folclore popular con el grupo de coros y danzas “Don Sancho” de Zamora. Este año el pueblo fronterizo con Constantim apostó para la verbena popular por el grupo “Icaro”.

Pondrán el broche de oro a los festejos con los juegos tradicionales para adultos y cena a base de hamburguesas de jabalí y de Ternera de Aliste. En la víspera hubo juegos infantiles, concurso de tortillas y degustación de jabalí por cortesía del coto de caza “La Centenera”, y animación nocturna con el DJ Pablo Gutiérrez. Durante las fiestas se ha organizado entre los vecinos un concurso de fotografía con premio de un jamón para el ganador.

Fiesta, tradición y diversión: Moveros / Chany Sebastián

En otro pueblo del municipio de Fonfría, Arcillera, también se veneraba a San Ciriaco con misa, procesión y folclore de tarde con el grupos sanabrés de gaitas “As Portelas” de Lubián. El día de vísperas hubo cena de hermandad.

Cerezal de Aliste trasladó al sábado el día grande donde fueron protagonistas la misa y la procesión con los patronos San Justo y Pastor hasta “La Moral”. Ya por la tarde campeonato de tute, parque infantil con hinchables para los niños, campeonato de calva en la era y verbena con la orquesta Expresión. El jueves actuó el grupo “La Rebelión”. Este domingo misa en memoria de los difuntos y tardeo con hinchables para niños y mayores par a finalizar con un concierto de Miguel y Cacia.

El Ayuntamiento de Muelas del Pan agasajó un año más con una cena de homenaje, convivencia y hermanad en el Centro de Turismo Rural “El Vedal” (restaurante Tomasita) a los jubilados empadronados. La cantaora Silvia Verdugo, acompañada de Mariano Mangas a la guitarra y Jorge Martínez a la percusión, ofreció una emotiva actuación ante sus paisanos.

Sejas de Aliste tuvo su cita gastronómica con la paella para los socios de la asociación cultural “El Pozón”. El pueblo se mete de lleno este domingo en los festejos de San Lorenzo Mártir con hinchables, tarde de disfraces animada por el grupo de versiones “Distrito Pop” y verbena popular con la orquesta “Woodoo”. Para el lunes pasacalles con “Folkgorio”, misa en honor al patrono San Lorenzo y verbena con la orquesta” Media Luna”.

Para “San Lorencico”, el martes 11, tardeo con el folclore de “Manteos y Monteras”, degustación de bolla alistana por cortesía del coto de caza y bailes nocturnos con la orquesta “La Huela”. En el descanso se sorteará un cordero donados por la ganadería Ferrero. Hasta el 11 de agosto se podrá visitar aún la exposición “Arte Aliste” en la Sala de Exposiciones “Ricardo Segundo”.