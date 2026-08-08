Activismo apolítico por Sayago: La iniciativa que busca prevenir más incendios y paliar los daños que causó el de Fermoselle

Zafara ha acogido este sábado una concentración en la que representantes y vecinos de todo Sayago han querido aportar un granito de arena para paliar los daños que causó el incendio de Fermoselle, así como prevenir futuros siniestros. Para ello, la plataforma “Sayago Renace”, ha tomado la iniciativa de redactar un documento, que detallará las que considera las principales necesidades de la comarca frente a este tipo de fenómenos.

En la petición se mencionarán problemas como la falta de acceso a suministros de luz y agua, el mantenimiento de los cortafuegos o la elaboración de un plan de evacuación y protocolo de prevención de incendios con una dotación presupuestaria suficiente. En esta línea, también se pide la colaboración entre instituciones para que la falta de conocimiento sobre las competencias que corresponden a cada terreno o acción no afecten al correcto funcionamiento del plan antiincendios.

Otro de los puntos a tratar en la reunión fue el del presupuesto destinado precisamente a la protección de los campos contra los incendios, ya que la organización de esta agrupación consideraba que la diferencia “abismal” entre el gasto en prevención y en extinción perjudica a los pueblos de comarcas como Sayago. Se habló también del estado de las bocas de riego en la comarca. Y es que, teniendo en cuenta que en algunos pueblos no hay adaptadores y que en otros las bocas no funcionaban bien, se sugiere la unificación en todas las localidades.

Más representantes de los esperados

El ﬁn último de la reunión era conseguir representantes de todos los pueblos afectados por el incendio, sin embargo, el alcance de esta iniciativa llegó mucho más lejos de lo que sus precursores imaginaban en un principio, tal y como reconocía Pepo Guim, el portavoz de la agrupación durante el encuentro.

Al llamamiento se unieron vecinos de las localidades afectadas por el incendio o las evacuaciones, como Fermoselle, Cibanal, Zafara o Mámoles, de donde salieron María Jesús y Carlos, los primeros representantes, pero también de otros pueblos de Sayago que, aunque no se han visto afectados por este fuego, ven de cerca la posibilidad de que se pueda repetir en sus localidades, Roelos, Villamor de Cadozos o Sogo, entre otros. Sin embargo, la organización pidió movilización para encontrar representantes en pueblos afectados como Fariza, Badilla o Formariz y otros cercanos como Luelmo.

La función de estos representantes es la de colaborar en la redacción y la posterior presentación del documento de peticiones, así como de recoger firmas entre los vecinos. El citado documento será coordinado y revisado por un abogado que ya se ha puesto en contacto con la asociación y que ha ofrecido su colaboración voluntaria, como así lo han hecho el encargado de la página web o la gestora de las redes sociales que la plataforma abrirá próximamente.

También ha querido colaborar con la causa la Asociación de Empresarios de Sayago, que ha puesto a disposición de la agrupación su sede en Bermillo, que será utilizada para próximas reuniones.

En cuanto a la representación de las instituciones, Pepo aclara que ni por parte de los ayuntamientos ni de otros organismos se han puesto en contacto con la plataforma, aunque sí estaba presente el teniente de alcalde de Fermoselle, el único representante político que asistió a la reunión.

En la plataforma lo tienen claro. “Esto no va de política, no va contra un partido u otro, sino a favor de la gente de Sayago”, dice Pepo, a quien el fuego pilló a kilómetros de distancia. Llegó a Mámoles, su pueblo, alrededor de las once de la noche del fatídico día 29. Allí colaboró con la extinción del fuego, aunque conﬁesa que “lo peor vino el jueves, a eso de la una”. Cuando las llamas llegaron al pueblo y, tal y como cuenta aún impresionado, los bomberos tuvieron que priorizar salvar las casas que aún están habitadas.

Apoyo más allá de Sayago

A Pepo no le preocupará tener que ir casa por casa recogiendo ﬁrmas. De hecho, asegura que él y los demás representantes en las mesas lo harán encantados, al igual que si hay que salir de los límites de la comarca, porque “si hubiera que luchar por Aliste, yo lo ﬁrmaría”, y por eso confía en que más allá de Sayago esta iniciativa también encuentre apoyos.

Hablaba de perjuicio de todo tipo: un impacto medioambiental irreparable, ganadero, agrícola, material y, sobre todo, el impacto emocional en la gente de una parte de Sayago que “se va a quedar quemada de por vida”, ya que las ayudas no contemplan la rehabilitación de inmuebles en desuso, como son la mayoría de los que se han quemado, algo que la plataforma también solicita cambiar.

A Pepo le sorprende la acogida de esta iniciativa que en tan solo una semana ha movilizado a gente de toda la comarca, “en Sayago somos muy poca gente” pero el apoyo que se ha recibido es muy grande, “queremos que se una todo el mundo, porque en riesgo estamos todos”.

Uno de los asuntos que más afectaba al portavoz era el de haber escuchado tantas veces que “esto ya nos lo esperábamos”. Precisamente, la asociación nace con la intención de no volver a escuchar esa frase y luchar porque Sayago renazca desde un lugar más seguro.