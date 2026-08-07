Más de una veintena de afectados por el incendio forestal de Fermoselle presentan una reclamación por daños patrimoniales

Una vez estabilizado y controlado el devastador incendio forestal de Fermoselle declarado el pasado 29 de julio, vecinos particulares, ganaderos, apicultores o empresarios afectados han realizado un balance de las pérdidas para interponer una reclamación por daños patrimoniales ante la Guardia Civil, con el objetivo de dirimir presuntas responsabilidades y exigir posibles indemnizaciones económicas.

Desde primera hora de la mañana de este viernes, afectados por el incendio forestal se congregaron en la Plaza Mayor de Fermoselle para aportar a la Guardia Civil datos concretos sobre los terrenos o bienes de su propiedad dañados y las pérdidas provocadas por el fuego en su rápida propagación por Sayago.

Hasta el vehículo de la Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía de la Guardia Civil estacionada en la Plaza Mayor se han acercado numerosos vecinos, tanto particulares, como empresarios o propietarios de negocios en la villa fermosellana y en los pueblos de la comarca que también sufrieron las devastadoras consecuencias del incendio forestal para aportar datos precisos a la reclamación.

En total, a lo largo de la jornada se registraron 22 reclamaciones relacionadas con el fuego que, una vez presentadas, seguirán el preceptivo trámite en vía judicial en la que serán o no admitidas. Las reclamaciones registradas ante la Guardia Civil reflejan los daños que las llamas han provocado en explotaciones ganaderas, en terrenos cultivados con olivares o con viñedos, a las puertas de una vendimia que, con toda probabilidad, será inferior a la de pasadas campañas.

Apicultores

Al margen de los ganaderos, profesionales de uno de los sectores más golpeados por el fuego, también han formalizado denuncias apicultores de Sayago cuyas colmenas fueron alcanzadas por las llamas, lo que provocará una merma en la producción de miel. Del mismo modo, propietarios particulares también han registrado reclamaciones sobre los daños provocados por el incendio forestal en viviendas particulares o en segundas residencias.

La Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía de la Guardia Civil regresará a Fermoselle el lunes y, con toda probabilidad también el martes, para atender a todas las personas interesadas en formalizar la gestión y presentar una reclamación por daños patrimoniales.

Fuentes de la Guardia Civil confirmaron que este servicio se seguirá prestando en Sayago para "atender a todos los ciudadanos que lo necesiten", no solo de Fermoselle sino también de otras localidades que han sufrido los devastadores efectos del incendio forestal y que soliciten la presencia de la Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía.

Ya el pasado año la Benemérita prestó este servicio en otras localidades zamoranas afectadas por incendios forestales, lo que facilitó a los vecinos presentar reclamaciones de una “forma cómoda”, ya que no tienen que abandonar sus localidades para realizar una gestión que facilita dejar constancia de los daños y las pérdidas que el fuego ocasionó en sus bienes y propiedades.