La raza Sayaguesa se ha convertido en la protagonista del Burger Fest Sayago, una iniciativa dedicada a la promoción ganadera, gastronómica y turística de la comarca zamorana.

La raza Sayaguesa conquista el Burger Fest Sayago: más de 3.000 visitantes y una carne que aspira a sello de calidad. / Junta de Castilla y León

Burger Fest Sayago se ha consolidado como un importante escaparate para la difusión de la raza Sayaguesa y de los productos ligados a ella. La cita reúne a más de 3.000 visitantes en torno a una programación que incluye un certamen de carne de raza Sayaguesa, una feria de artesanía y productos zamoranos y distintas actividades destinadas a acercar al público el patrimonio ganadero, gastronómico y cultural de Sayago.

Uno de los principales atractivos de la jornada son las hamburguesas elaboradas con carne de raza Sayaguesa, un producto reconocido por su elevada calidad y que ofrece una experiencia gastronómica basada en la proximidad, la sostenibilidad y el aprovechamiento de los recursos naturales del territorio.

Esta propuesta permite acercar al consumidor una carne cada vez más apreciada por la restauración especializada, al tiempo que abre nuevas posibilidades de comercialización para las explotaciones ganaderas que mantienen sistemas de producción estrechamente ligados al medio rural.

Durante la inauguración, fueron varios los representantes institucionales que no dudaron en asistir, entre los que se encontraban los directores generales del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), David González, y de Producción Agrícola y Ganadera, Juan José García; la jefa del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Zamora, Rosa María Alonso; o los responsables de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, siendo estos últimos los encargados de destacar la importancia de respaldar este tipo de eventos, tanto por su capacidad para aumentar el conocimiento de las razas autóctonas entre los consumidores como por las nuevas oportunidades económicas que pueden generar para los ganaderos.

Un impulso

La Asociación Española de Criadores de Ganado Bovino Selecto de Raza Sayaguesa ha iniciado el procedimiento para solicitar una Marca de Garantía para la carne de esta raza, una producción minoritaria pero de calidad contrastada que cuenta ya con un reconocido prestigio en la alta restauración.

El objetivo es que, a partir de 2027, la carne pueda comercializarse bajo este distintivo de calidad, reforzando así su posicionamiento como producto gourmet y de alto valor añadido. Actualmente, se está desarrollando un estudio justificativo sobre las condiciones de maduración y la calidad de la carne de raza Sayaguesa sometida a procesos de maduración superiores a 35 días.

Asimismo, la Estación Tecnológica de la Carne, dependiente del ITACyL, ha colaborado anteriormente con la Asociación de Raza Sayaguesa en trabajos de caracterización de la carne. Estos estudios han permitido generar información técnica orientada a reforzar su diferenciación en el mercado y avanzar en nuevas estrategias de valorización.

Una de las razas bovinas más antiguas de Europa

La raza Sayaguesa está catalogada como raza autóctona amenazada dentro del Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España y forma parte también del Catálogo de Razas Autóctonas de la Reserva de la Biosfera Meseta Ibérica, circunstancia que refuerza la importancia de apoyar iniciativas destinadas a garantizar su conservación y promoción.

Considerada desde 2001 como una de las razas bovinas más antiguas de Europa y genéticamente muy próxima al uro (Bos taurus primigenius), ancestro de los bovinos europeos actuales, la Sayaguesa constituye un destacado patrimonio ganadero y genético de Castilla y León y de España.

Entre sus principales características figuran su gran rusticidad y capacidad de adaptación al medio, así como su resistencia, fertilidad, facilidad para el parto y buenas aptitudes maternales. Estas cualidades han permitido mantener la raza durante generaciones en las explotaciones extensivas de la comarca de Sayago.