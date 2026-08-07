Un poeta extremeño, ganador del Certamen Internacional de Poesía León Felipe de Tábara

El poeta extremeño Juan María Calles Moreno es el ganador del XXV Certamen Internacional de Poesía León Felipe de Tábara con su obra “Tierra Prometida”. Calles se ha impuesto en una vigésimo quinta edición que ha contado con la participación de 511 poemarios llegados desde 17 países diferentes.

"Tierra Prometida" es, según el jurado, "un delicado poemario que aborda distintas facetas de la experiencia humana a través de la metáfora del viaje, la tierra, el lenguaje, la efimeridad, la memoria y la fugacidad de la vida. En sus evocaciones aparece la imagen del Mediterráneo y referencias a Homero, Lowell, Apollinaire y Horacio. El poeta recuerda la pérdida, el dolor, lo que persiste a través del abandono de los sueños desdeñados y la casa ardida".

Aseveran además que cuenta con un amplio conocimiento del lenguaje, "con profusa imaginación y fabulaciones, en la lectura se navega por la constante transformación de la existencia, subrayando la universalidad del viaje poético vehiculando símbolos como el jardín y la naturaleza, la herencia literaria, las huellas de la fragilidad infantil y/o la materia salvada del vacío, siendo el lenguaje la verdadera casa del poeta, y la poesía, el medio que da sentido a tanto caos, a tantísima pérdida. Merece, sin lugar a dudas, por su calidad, este Premio Internacional de Poesía León Felipe".

El jurado ha estado presidido por Antonio Juárez y Francisca Gutiérrez e integrado por por varios ganadores de ediciones precedentes: Marina Casado, Boris Rozas y Salomea Slobodian, la profesora y poeta María Antonia Ricas, Joan Gonper y Jesús Losada. La organización ha corrido a cargo del Ayuntamiento de Tábara y el Centro de Estudios Literarios de Castilla y León con el apoyo de la Fundación Caja Rural de Zamora.

Juan María Calles Moreno nació en Cáceres el 12 de junio de 1963, viviendo su infancia y cursando sus estudios de primaria hasta los trece años en los pueblos de Bercocana y Logrosán donde ejercían como maestros sus padres Alonso Calles e Isabel Moreno. Es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Valencia y catedrático de Lengua y Literatura Españolas, desarrollando actualmente su labor como docente en Castellón.

Juan María Calles / Ch. S.

Destacan en él sus investigaciones en el campo de la teoría literaria y de la literatura española contemporánea, en particular en la poesía y el exilio republicano. Trabaja como colaborador en la edición de las Obras Completas de Max Aub y también ha trabajado como coordinador de actividades culturales para la Biblioteca Valenciana y la Dirección General del Libro de la Generalitat Valenciana. En 1986 recibió el Premio Adonais de Poesía por “Silencio Celeste”. Entre 2004 y 2007 fue subdelegado del Gobierno en Castellón.

El fallo se conoció en un acto institucional en el salón de convenciones del Edificio del Reloj de Tábara donde Damaris Piñales Altízar, doctora por la Universidad de Ohio, disertaba sobre el poeta que cruzó el mar: "León Felipe y la imaginación transatlántica". Salomea Slobodian, de Ucrania, ganadora de la edición de 2025 con "Nadir", presentaba su obra en Tábara y recibía el galardón. Es requisito obligado que el autor o autora ganadora de un año asista al año siguiente a la presentación y a recibir el premio en Tábara. El colofón al acto lo ponía un concierto a cargo de Alberto Jambrina y Pablo Madrid.

Historia del certamen

El certamen, creado en día 23 de abril 2002 por Germán Cerro, Joan Gonper y Jesús Losada; se reafirma como un referente poético mundial en castellano atrayendo en esta edición de 2026 a poetas de Europa, América y África: España, Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Marruecos, México, Nicaragua, Perú, Puerto Rico, Rumanía y Venezuela.

El León Felipe, integrado en sus inicios en la Universidad de Verano Hispano-Portuguesa, vinculada a la Universidad de Salamanca; en este cuarto de siglo de convocatorias anuales ha buscado en la calidad de los poemarios presentados "otra forma de decir", haciendo suyas las palabras de León Felipe: "Que no se acostumbre el pie a pisar el mismo suelo". Por ello, seleccionan en los textos los giros nuevos, la profundidad de las emociones narradas y el conocimiento de la tradición literaria. Y con ese criterio, haciendo un quiebro a la creación convencional, se ha generado un importante legado literario que hoy conserva la Biblioteca Pública Municipal Alicia Casado de Tábara.

Joan Gonper, director del Centro de Estudios Literarios de Castilla y León y uno de los fundadores del Premio León Felipe, asevera que "en los comienzos recibíamos las copias en papel, hoy los poemarios llegan por e-mail y tanto en su promoción como en la divulgación, el abanico de los trabajos recibidos procede de numerosos países, pues dichos autores tienen al tabarés León Felipe como paladín de sus creaciones. Los ganadores son 10 autoras y 15 autores, quienes, además de ser de las diferentes comunidades españolas; son oriundos de Argentina, México, Ucrania o República Dominicana. Algunos de los poetas ganadores fueron voces nuevas y hoy son autores consagrados, diversos libros editados luego han sido seleccionados en importantes premios”.

Francisca Gutiérrez, representante del Ayuntamiento de Tábara hacía hincapié en que "año tras año he venido reivindicando la necesidad de contar en esta villa con el apoyo de las distintas administraciones para hacer posible un espacio de carácter museístico que preserve y difunda la memoria y la obra del poeta tabarés y que constituya, al mismo tiempo, un nuevo referente cultural para Tábara. Desgraciadamente, no se ha podido conseguir. Mi compromiso es preservar y continuar trabajando, desde donde sea y de la forma que sea, para obtener los acuerdos y compromisos de colaboración necesarios. No se trata solamente de saldar una deuda con nuestro vecino más universal, sino de legar a las generaciones futuras un lugar en el que puedan conocer su palabra, comprender su trayectoria y mantener viva su memoria".