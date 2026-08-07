Llega alimento para los animales de Fornillos de Fermoselle tras la denuncia de los ganaderos

Ayer, los ganaderos de Fornillos de Fermoselle mostraban su malestar al no haber recibido ningún tipo de ayuda para alimentar a sus animales por parte de las administraciones. Uno de los afectados, Manuel Bárbulo, relataba a LA OPINIÓN - EL CORREO DE ZAMORA su decepción hacia la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Villar del Buey al no haber recibido las ayudas prometidas tras la visita del Consejero.

El ganadero tuvo que mover sus ovejas a una parte del pueblo en la que pudieran estar más resguardadas, y estas morder la cáscara de los fresnos para sacar la fibra. Bárbulo lamentaba "buenas palabras de unos y otros, mientras por Fornillos no pasa nadie. Es una vergüenza"

La denuncia del ganadero y la población de Fornillos surtió efecto. En la mañana de hoy, 7 de agosto, comenzaban a llegar los primeros camiones.

Llega a Fornillos de Fermoselle el alimento para el ganado cuyos dueños se han visto afectados por el incendio / Cedida

El objetivo de estas ayudas es ayudar a paliar los daños ocasionados en el incendio en una de las localidades que más pérdidas sufrió en el incendio. Entre las más graves, las tres casas que se llevaron las llamas, una de ellas habitada y recién reformada.

El disgusto no quedó ahí, un par de días después de que la orden de desplazo por el incendio terminara, uno de los ganaderos de Fornillos perdió cuatro ovejas a causa de un ataque del lobo.