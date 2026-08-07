El incendio forestal de Fermoselle y la "falta de prevención", a debate en las Cortes de Castilla y León

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha registrado dos preguntas parlamentarias para exigir a la Junta explicaciones sobre el devastador incendio que ha arrasado miles de hectáreas en Fermoselle y otros pueblos de Sayago, así como en el Parque Natural de Arribes del Duero, aunque también reclama que detalle las actuaciones urgentes que tiene previsto poner en marcha para la recuperación de la comarca.

El procurador, Luis Mariano Santos, ha registrado ambas preguntas, en las que UPL expone que la prioridad inmediata debe ser la recuperación de una comarca que "ha sufrido un golpe sin precedentes". Y es que, como recalca, el incendio ha provocado importantes daños ambientales, económicos y sociales, afectando especialmente a explotaciones agrícolas y ganaderas y poniendo en riesgo el futuro de muchas familias que viven del sector primario.

Por este motivo, la formación exige a la Junta que aclare qué medidas concretas piensa adoptar para restaurar la zona afectada y qué ayudas pondrá en marcha para compensar las pérdidas sufridas por agricultores, ganaderos y vecinos. Asimismo, reclama que esas actuaciones lleguen de forma inmediata y "no vuelvan a quedar bloqueadas durante meses por la burocracia administrativa".

No obstante, para UPL "el problema va mucho más allá de la recuperación de los daños", ya que el incendio forestal de Fermoselle "vuelve a evidenciar el fracaso de la política de prevención desarrollada por la Junta". Por este motivo, la segunda iniciativa parlamentaria registrada por Santos pone el foco en la falta de prevención.

Devastación

En este punto, UPL recuerda que Castilla y León ha sufrido en apenas unos años algunos de los incendios más devastadores de su historia, "desde la Sierra de la Culebra hasta Burgohondo, pasando ahora por Arribes del Duero, sin que el Gobierno autonómico haya corregido las deficiencias que sistemáticamente quedan al descubierto cada verano".

Además, denuncia que numerosos cortafuegos permanecen invadidos por vegetación, perdiendo la función para la que fueron creados, mientras amplias zonas forestales acumulan una enorme cantidad de biomasa por la falta de trabajos continuados de limpieza y desbroce. "Cada verano asistimos al mismo drama. Ya no puede hablarse de hechos imprevisibles, sino del resultado de una política forestal que continúa suspendiendo en prevención", señala el procurador.

En base a estos argumentos, UPL pregunta a la Junta "si ha aprendido alguna lección de los grandes incendios sufridos en Castilla y León y qué medidas concretas piensa adoptar para reforzar las labores preventivas y reducir el riesgo de que vuelvan a repetirse tragedias como la de Fermoselle".

Para los leonesistas, la política forestal no puede seguir limitándose a reforzar los medios de extinción cuando el fuego ya está fuera de control, ya que "la verdadera apuesta debe realizarse durante todo el año, mediante una gestión activa del monte, con limpieza de cortafuegos, desbroces, mantenimiento de infraestructuras forestales y una adecuada planificación preventiva".

"No es aceptable que, después de los incendios de los últimos años, la Junta continúe actuando como si nada hubiera ocurrido. La prevención cuesta dinero, pero mucho más cuesta reconstruir un territorio devastado por las llamas. Cada verano que pasa sin corregir estas carencias aumenta el riesgo de volver a vivir una tragedia como la que ha sufrido Fermoselle", concluye Santos

Con estas iniciativas parlamentarias, UPL reclama a la Junta "que abandone la política de las promesas tras cada gran incendio y asuma, de una vez por todas, una estrategia permanente de prevención que permita proteger el patrimonio natural, la actividad económica y el futuro del medio rural de Castilla y León".