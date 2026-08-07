Más gestos solidarios con Fermoselle tras el incendio: Donan fruta y verdura para alimentar a la fauna del coto de caza

Las muestras de solidaridad continúan en los días posteriores al incendio forestal que se originó el pasado 29 de julio en Fermoselle y que ha afectado a varios pueblos de la comarca de Sayago. La empresa toresana Frutas De Etiqueta ha respondido al llamamiento realizado para donar alimento destinado a la fauna de diferentes especies que habita en el coto de caza de la villa.

En colaboración con el Ayuntamiento de Fermoselle, que se ha encargado del transporte, la empresa ha donado melones, sandías, manzanas y otras frutas de temporada, así como verduras que serán esparcidas por el coto. Este generoso gesto permitirá proporcionar alimento a aquellas especies animales que viven en la reserva cinegética, calcinada en parte por el fuego.

Responsables de la empresa reconocieron que los alimentos donados iban a ser desechados, por lo que a través de un familiar con raíces en Fermoselle, decidieron donarlos con la intención de colaborar y de paliar los devastadores efectos que también para la fauna ha tenido el incendio forestal más grave de este verano en la provincia de Zamora.