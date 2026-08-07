Desde la emisión de las primeras noticias sobre el fuego y tras la síntesis, parcialmente errónea, de la IA tras el incendio, la desconfianza de los turistas ha causado numerosas cancelaciones de alojamientos programados en los Arribes zamoranos, también que los que se decidían a viajar a este paraíso natural estén decantándose por otras opciones.

Antonio Medina, experto en turismo de Zamora Natural, alerta de que las consecuencias que este suceso está teniendo en el sector no se corresponden con la situación actual en Sayago. Aunque el fuego haya alarmado, la zona del río sigue en su mayoría virgen y los cañones del Duero, zonas como Picote o Bemposta, continúan siendo un viaje que merece la pena hacer, ya sea desde zonas próximas o a miles de kilómetros de distancia. A Antonio le preocupa principalmente la síntesis que hace la IA "Internet te dice que es el apocalipsis, lo pone todo muy mal", comentaba ante LA OPINIÓN - EL CORREO DE ZAMORA, haciendo hincapié en que los momentos críticos de este suceso ya pasaron y en el momento actual es seguro viajar a los Arribes. "Ayer estuve mirando en zona de Bemposta, la IA decía que había derrumbes por la acción térmica del fuego, humo..." en una zona que no estaría afectada y que seguiría ofreciendo unas vistas y un paisaje digno de ver.

Para Antonio, la solución pasa por contrarrestar la información negativa con puntos de vista positivos. Llenar las redes de noticias positivas e imágenes que muestren la situación actual en la zona para que los turistas decidan con objetividad.

Por qué viajar hoy a los Arribes

Ahora que el peligro ocasionado por el fuego ya pasó y que los Arribes siguen siendo un paraíso natural que merece la pena visitar. Lugares como el cañón y la zona del río en la inmensa mayoría de los emplazamientos siguen ofreciendo vistas impresionantes, muy poco afectadas por el fuego.

La baja masificación de la zona, la gran cantidad de lugares visitables y la regulación por parte del Parque Natural no permiten la saturación en el río. Un paraje "vacío de gente, que se coma bien y haya buenos alojamientos" en el que aquellos que apuesten por zonas de naturaleza salvaje no encontrarán en ningún otro sitio.

Sobre la información que aporta la IA

No solo se trata de emitir mensajes de ánimo desde los Arribes, también de saber cómo informarse. Es importante que siempre se consulten medios rigurosos a la hora de tomar una decisión, ya que el control periodístico no es comparable a las respuestas que pueda dar una plataforma de inteligencia artificial. Hay que saber que las respuestas de estas páginas web a veces están condicionadas por la forma en la que se pregunta o por información sesgada obtenida en portales de baja fiabilidad. En casos como este, las respuestas de estas plataformas pueden no ser fiables al no conocer el contexto completo.