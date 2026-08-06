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Cultura

Ricobayo rebobina su memoria: una noche de cine para reencontrarse con la Zamora de otro tiempo

Las Escuelas de Ricobayo de Alba acogen este jueves, a las 20.30 horas, una proyección de películas de Fernando López Heptener que permitirá recorrer escenas, personajes y acontecimientos históricos de la provincia

Fernando López Heptener, uno de los grandes cronistas audiovisuales de Zamora

Fernando López Heptener, uno de los grandes cronistas audiovisuales de Zamora / Iberdrola

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Alejandra Bonel García

Zamora

Las buenas imágenes no solo muestran el pasado, sino que lo devuelven a la vida. Calles que ya no son iguales, rostros desconocidos que vuelven a mirar a cámara y acontecimientos que permanecieron por décadas guardados en una película esperando pacientemente a este jueves 6 de agosto, cuando las luces de las Escuelas de Ricobayo de Alba se apaguen durante unas horas para abrir una ventana a esa Zamora de otro tiempo a través de una proyección dedicada a la obra de Fernando López Heptener.

Ricobayo apaga sus luces para revivir la Zamora de hace casi un siglo

Ricobayo apaga sus luces para revivir la Zamora de hace casi un siglo. / Cedida

La cita comenzará a las 20.30 horas en las Escuelas de Ricobayo de Alba, donde los asistentes podrán contemplar una selección de películas y documentos audiovisuales relacionados con la historia, las costumbres y la vida social de la provincia en una oportunidad única para observar cómo era Zamora hace casi un siglo.

El programa propone un recorrido variado. Entre las piezas anunciadas se encuentran El club de las solteras, Zamora en 1929, Historia de un papel, Visita de Primo de Rivera a Ricobayo, una filmación sobre una visita del rey Alfonso XIII a la localidad, Santo entierro y Ayer y hoy en Castilla.

Cada una de estas películas ofrece una mirada diferente. Algunas trasladarán al público a los grandes acontecimientos de la época; otras se detendrán en momentos cotidianos, celebraciones o estampas sociales. Juntas componen una especie de álbum en movimiento en el que la provincia aparece tal y como fue captada por la cámara: viva, cambiante y llena de pequeños detalles.

La proyección adquiere un significado especial en Ricobayo, escenario de varias de las películas incluidas en el programa. Para los vecinos de la localidad, la velada no será únicamente una sesión cinematográfica, sino también un ejercicio de reconocimiento. En una época dominada por las imágenes inmediatas y fugaces, la actividad invita a detenerse y mirar con calma. A descubrir cómo vestían los zamoranos, cómo se organizaban los actos públicos, qué aspecto tenían las calles y de qué manera quedaban registrados los momentos importantes de la vida de una comunidad.

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La iniciativa está organizada por la Asociación de Vecinos Santa Eulalia y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento. La propuesta busca acercar este patrimonio audiovisual al público y recuperar una parte de la historia local que, sin el trabajo de conservación y difusión, correría el riesgo de quedar relegada al olvido.

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